В «ПСЖ» готовы продать Мбаппе за 250 млн евро

По данным источника, в парижском клубе все еще ожидают предложения от «Реала». Ожидается, что мадридский клуб предпримет еще одну попытку приобрести 24-летнего француза в заключительные дни летнего трансферного окна.

Действующий контракт Мбаппе с «Пари Сен-Жермен» истекает летом 2024 года и нападающий не намерен его продлевать. Французский клуб ищет варианты продать игрока этим летом, чтобы в следующее трансферное окно не потерять его бесплатно. Ранее сообщалось, что Мбаппе пообещал руководству парижан не уходить из команды на правах свободного агента.