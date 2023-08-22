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Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
10:46 (мск), источник: Sportmail.ru

В «ПСЖ» готовы продать Мбаппе за 250 млн евро

«Пари Сен-Жермен» готов продать звездного нападающего Килиана Мбаппе за 250 млн евро. Об этом сообщает издание AS.

ПСЖ
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Источник: Reuters

По данным источника, в парижском клубе все еще ожидают предложения от «Реала». Ожидается, что мадридский клуб предпримет еще одну попытку приобрести 24-летнего француза в заключительные дни летнего трансферного окна.

Действующий контракт Мбаппе с «Пари Сен-Жермен» истекает летом 2024 года и нападающий не намерен его продлевать. Французский клуб ищет варианты продать игрока этим летом, чтобы в следующее трансферное окно не потерять его бесплатно. Ранее сообщалось, что Мбаппе пообещал руководству парижан не уходить из команды на правах свободного агента.

«ПСЖ» приобрел Мбаппе у «Монако» в 2017 году, заплатив за него 180 млн евро. За шесть лет в составе парижского клуба Мбаппе провел 261 матч во всех турнирах, в которых забил 213 мячей и отдал 98 голевых передач. По итогам прошлого сезона нападающий в четвертый раз подряд получил награду лучшему игроку чемпионата Франции.

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