В «ПСЖ» готовы продать Мбаппе за 250 млн евро
«Пари Сен-Жермен» готов продать звездного нападающего Килиана Мбаппе за 250 млн евро. Об этом сообщает издание AS.
«Пари Сен-Жермен» готов продать звездного нападающего Килиана Мбаппе за 250 млн евро. Об этом сообщает издание AS.
По данным источника, в парижском клубе все еще ожидают предложения от «Реала». Ожидается, что мадридский клуб предпримет еще одну попытку приобрести 24-летнего француза в заключительные дни летнего трансферного окна.
Действующий контракт Мбаппе с «Пари Сен-Жермен» истекает летом 2024 года и нападающий не намерен его продлевать. Французский клуб ищет варианты продать игрока этим летом, чтобы в следующее трансферное окно не потерять его бесплатно. Ранее сообщалось, что Мбаппе пообещал руководству парижан не уходить из команды на правах свободного агента.
«ПСЖ» приобрел Мбаппе у «Монако» в 2017 году, заплатив за него 180 млн евро. За шесть лет в составе парижского клуба Мбаппе провел 261 матч во всех турнирах, в которых забил 213 мячей и отдал 98 голевых передач. По итогам прошлого сезона нападающий в четвертый раз подряд получил награду лучшему игроку чемпионата Франции.