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20:30 (мск), источник: Sportmail.ru

Гвардиола получил штраф за парковку и отказал полицейскому в просьбе о фото

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола был оштрафован за неправильную парковку.

Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

21 августа прохожие в Манчестере стали свидетелями диалога Хосепа Гвардиолы с полицейским, выписавшим ему квитанцию за парковку в неположенном месте.

Сотрудник полиции, наказавший испанского специалиста, узнал его и попросил о совместном фото.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Хочешь фото? Тогда ты должен заплатить за него», — сказал недовольный штрафом тренер. Полицейский не обиделся на отказ, а рассмеялся вместе с прохожими: «Это моя работа».

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