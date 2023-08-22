Гвардиола получил штраф за парковку и отказал полицейскому в просьбе о фото

21 августа прохожие в Манчестере стали свидетелями диалога Хосепа Гвардиолы с полицейским, выписавшим ему квитанцию за парковку в неположенном месте.

Сотрудник полиции, наказавший испанского специалиста, узнал его и попросил о совместном фото.

«Хочешь фото? Тогда ты должен заплатить за него», — сказал недовольный штрафом тренер. Полицейский не обиделся на отказ, а рассмеялся вместе с прохожими: «Это моя работа».