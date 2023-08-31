Футбольные клубы установили новый мировой рекорд по трансферам
Футбольные клубы мира побили рекорд по затратам на покупку новых игроков за одно трансферное окно, сообщает интернет-портал Transfermarkt.
Футбольные клубы мира побили рекорд по затратам на покупку новых игроков за одно трансферное окно, сообщает интернет-портал Transfermarkt.
Ранее рекордным в плане трат было летнее трансферное окно 2019 года. Тогда все клубы мира потратили на приобретения новых игроков € 7,568 млрд. Летом 2023 года на покупку 1617 игроков уже потрачено € 7,63 млрд.
На установление нового рекорда повлияли действия клубов Саудовской Аравии, которые за нынешнее трансферное окно уже успели потратить € 846 млн. Также увеличили свои затраты на покупки новых футболистов команды АПЛ. Они потратили € 2,43 млрд, что почти на € 1 млрд больше чем было в 2019 году.
Итоговая планка рекорда будет установлена не 2 сентября, на следующий день после дедлайна в топ-лигах Европы, а 20 сентября, когда трансферное окно закроется в Саудовской Аравии.