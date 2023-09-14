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18:04 (мск), источник: Sportmail.ru

ФИФА назвала претендентов на звание лучшего футболиста года

ФИФА назвала имена 12 футболистов, претендующих на награду The Best Men’s Player по итогам 2023 года в их число вошел игрок «Наполи» Хвича Кварацхелия.

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Источник: Reuters

В число претендентов вошли Хулиан Альварес, Кевин Де Брейне, Эрлинг Холанд, Родри и Бернарду Силва представлающие английский «Манчестер Сити». Марсело Брозович перешедший в саудовский «Аль-Наср», Илкай Гюндоган из «Барселоны», Хвича Кварацхелия и Виктор Осимхен выступающие за итальянский «Наполи», Килиан Мбаппе играющий за «ПСЖ», Лионель Месси из «Интер Майами» и Деклан Райс из лондонского «Арсенала».

Действующим обладателем премии The Best Men’s Player является нападающий «Интер Майами» Лионель Месси. Победителя определят по итогам голосования среди болельщиков, журналистов, капитанов и тренеров сборных.

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