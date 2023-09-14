ФИФА назвала претендентов на звание лучшего футболиста года

В число претендентов вошли Хулиан Альварес, Кевин Де Брейне, Эрлинг Холанд, Родри и Бернарду Силва представлающие английский «Манчестер Сити». Марсело Брозович перешедший в саудовский «Аль-Наср», Илкай Гюндоган из «Барселоны», Хвича Кварацхелия и Виктор Осимхен выступающие за итальянский «Наполи», Килиан Мбаппе играющий за «ПСЖ», Лионель Месси из «Интер Майами» и Деклан Райс из лондонского «Арсенала».