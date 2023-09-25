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10:37 (мск), источник: Sportmail.ru

Пиццерия пошутила над «Челси»: Мы доставили 852 609 пицц после того, как вы забили в последний раз

Сеть пиццерий в одной из своих соцсетей потроллила футбольный клуб «Челси» за отсутствие голов.

Челси
Астон ВиллаЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

В матче шестого тура английской Премьер-лиги лондонский «Челси» на домашнем стадионе проиграл «Астон Вилле» со счетом 0:1.

В одной из соцсети британского подразделения Domino’s Pizza отреагировали на результативность «синих»: команда не забивает уже три матча — с 30 августа.

«Мы доставили примерно 852 609 пицц после того, как вы забили в последний раз», — говорится в сообщении.

В 6 турах чемпионата Англии на счету «Челси» 5 забитых мячей — все они были забиты в первых трех матчах. Лондонская команда занимает 14-е место в АПЛ.

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Челси
0:1
Первый тайм: 0:0
Астон Вилла
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