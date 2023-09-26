«Дайте лимонам время». Почеттино объяснил, как избавляется от негативной энергии вокруг «Челси»
Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино объяснил, почему держит лимоны в своем кабинете. Об этом сообщает издание The Telegraph.
Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино объяснил, почему держит лимоны в своем кабинете. Об этом сообщает издание The Telegraph.
«В “Тоттенхэме” они начали работать спустя два года. Дайте лимонам время. Это то, во что мы верим. Если вы хотите иметь хорошую энергию, вам нужно реализовать все то, во что вы верите. Я верю в лимоны, но в “Тоттенхэме” они начали работать через полтора-два года. Им нужно много времени, они не волшебные, но я все еще верю в них больше чем когда-либо.
Сегодня у меня в кабинете есть желтые, зеленые, разных видов. Из Испании, из Италии. Я не хочу врать, там большая коробка лимонов. Я всегда думал, что желтые лимоны работают намного лучше зеленых, но теперь я верю в любой цвет — любой цвет может помочь. Если бы я мог достать голубой лимон, было бы еще лучше. Лайм — это не лимон. Это брат, возможно, от другой матери или другого отца», — сказал Почеттино.
Почеттино возглавил «Челси» летом 2023 года, подписав с клубом контракт на два года. Под его руководством лондонский клуб одержал лишь одну победу в шести матчах и занимает 14-е место в чемпионате Англии.