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19:30 (мск), источник: Sportmail.ru

Болельщики «Монако» признали Головина лучшим игроком месяца

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин был назван лучшим игроком футбольного клуба в сентябре по версии болельщиков.

МонакоЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

В сентябре Головин стал автором двух голов и одной результативной передачи.

Также российский полузащитник дважды — по итогам четвертого и пятого туров — попадал в символическую сборную тура Лиги 1 по версии L'Equipe.

В голосовании болельщиков Александр набрал более 58% голосов, опередив японца Такуми Минамино (11%) и игрока молодежной сборной Франции Магнеса Аклиуша (10%).

«Монако» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, набрав 14 очков в семи матчах. Монегаски на два очка опережают главного фаворита Лиги 1 — «ПСЖ».

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 Болельщики «Монако» признали Головина лучшим игроком месяца
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