Болельщики «Монако» признали Головина лучшим игроком месяца
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин был назван лучшим игроком футбольного клуба в сентябре по версии болельщиков.
МонакоЧемпионат Франции: таблица и календарь
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин был назван лучшим игроком футбольного клуба в сентябре по версии болельщиков.
В сентябре Головин стал автором двух голов и одной результативной передачи.
Также российский полузащитник дважды — по итогам четвертого и пятого туров — попадал в символическую сборную тура Лиги 1 по версии L'Equipe.
В голосовании болельщиков Александр набрал более 58% голосов, опередив японца Такуми Минамино (11%) и игрока молодежной сборной Франции Магнеса Аклиуша (10%).
«Монако» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, набрав 14 очков в семи матчах. Монегаски на два очка опережают главного фаворита Лиги 1 — «ПСЖ».