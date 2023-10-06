Болельщики «Монако» признали Головина лучшим игроком месяца

В сентябре Головин стал автором двух голов и одной результативной передачи.

Также российский полузащитник дважды — по итогам четвертого и пятого туров — попадал в символическую сборную тура Лиги 1 по версии L'Equipe.

В голосовании болельщиков Александр набрал более 58% голосов, опередив японца Такуми Минамино (11%) и игрока молодежной сборной Франции Магнеса Аклиуша (10%).