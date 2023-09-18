Александр Головин вновь вошел в сборную тура Лиги 1
Ведущее французское спортивное издание L'Equipe опубликовало сборную по итогам 5-го тура Чемпионата Франции.
МонакоЧемпионат Франции: таблица и календарь
Ведущее французское спортивное издание L'Equipe опубликовало сборную по итогам 5-го тура Чемпионата Франции.
Александр Головин в матче с «Лорьяном» забил гол и сделал результативную передачу. Монегаскам при этом не удалось удержать победный счет — «Лорьян» сравнял счет на 8-й добавленной к матчу минуте.
Главный тренер «Монако» Адольф Хюттер также отметил игрока из России, назвав гол Головина «фантастическим». С 66-й минуты 27-летний россиянин играл с капитанской повязкой.
Это уже второе подряд попадание российского полузащитника «Монако» в сборную тура. По итогам 4-го тура в сборной тура было сразу двое россиян — помимо Головина был отмечен и Далер Кузяев.