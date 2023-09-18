Александр Головин вновь вошел в сборную тура Лиги 1

Александр Головин в матче с «Лорьяном» забил гол и сделал результативную передачу. Монегаскам при этом не удалось удержать победный счет — «Лорьян» сравнял счет на 8-й добавленной к матчу минуте.

Главный тренер «Монако» Адольф Хюттер также отметил игрока из России, назвав гол Головина «фантастическим». С 66-й минуты 27-летний россиянин играл с капитанской повязкой.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&autoplay=1&id=456239385" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.