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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
15:23 (мск), источник: Sportmail.ru

Российский футболист вошел в топ‑100 лучших игроков в истории АПЛ

Андрей Канчельскис вошел в число ста лучших игроков Английский Премьер-лиги по версии портала FourFourTwo.

Чемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: AFP 2023

Андрей Канчельскис занял 99-е место в составленном FourFourTwo списке лучших игроков Английский Премьер-лиги.

Канчельскис выступал в АПЛ за «Манчестер Юнайтед», «Эвертон», «Манчестер Сити» и «Саутгемптон». В составе «Манчестер Юнайтед» российский полузащитник становился чемпионом Англии в 1993 и 1994 годах. На счету Канчельскиса 36 матчей и 4 гола за сборную России.

Английская Премьер-лига была основана в 1992 году.

Первая десятка рейтинга FourFourTwo выглядит следующим образом:

  1. Тьерри Анри («Арсенал»);
  2. Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»);
  3. Алан Ширер («Блэкберн», «Ньюкасл»);
  4. Уэйн Руни («Эвертон», «Манчестер Юнайтед»);
  5. Райан Гиггз («Манчестер Юнайтед»);
  6. Эрик Кантона («Лидс», «Манчестер Юнайтед»);
  7. Стивен Джеррард («Ливерпуль»);
  8. Фрэнк Лэмпард («Вест Хэм», «Челси», «Манчестер Сити»);
  9. Патрик Виейра («Арсенал», «Манчестер Сити»);
  10. Пол Скоулз («Манчестер Юнайтед»).

Помимо Канчельскиса в АПЛ играли еще семь российских футболистов: Андрей Аршавин («Арсенал»), Динияр Билялетдинов («Эвертон»), Юрий Жирков («Челси»), Роман Павлюченко («Тоттенэм»), Павел Погребняк («Фулхэм», «Рединг»), Алексей Смертин («Портсмут», «Челси», «Чарльтон», «Фулхэм»), Дмитрий Харин («Челси»).

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