Российский футболист вошел в топ‑100 лучших игроков в истории АПЛ
Андрей Канчельскис вошел в число ста лучших игроков Английский Премьер-лиги по версии портала FourFourTwo.
Андрей Канчельскис вошел в число ста лучших игроков Английский Премьер-лиги по версии портала FourFourTwo.
Андрей Канчельскис занял 99-е место в составленном FourFourTwo списке лучших игроков Английский Премьер-лиги.
Канчельскис выступал в АПЛ за «Манчестер Юнайтед», «Эвертон», «Манчестер Сити» и «Саутгемптон». В составе «Манчестер Юнайтед» российский полузащитник становился чемпионом Англии в 1993 и 1994 годах. На счету Канчельскиса 36 матчей и 4 гола за сборную России.
Английская Премьер-лига была основана в 1992 году.
Первая десятка рейтинга FourFourTwo выглядит следующим образом:
Помимо Канчельскиса в АПЛ играли еще семь российских футболистов: Андрей Аршавин («Арсенал»), Динияр Билялетдинов («Эвертон»), Юрий Жирков («Челси»), Роман Павлюченко («Тоттенэм»), Павел Погребняк («Фулхэм», «Рединг»), Алексей Смертин («Портсмут», «Челси», «Чарльтон», «Фулхэм»), Дмитрий Харин («Челси»).