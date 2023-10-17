Российский футболист вошел в топ‑100 лучших игроков в истории АПЛ

Канчельскис выступал в АПЛ за «Манчестер Юнайтед», «Эвертон», «Манчестер Сити» и «Саутгемптон». В составе «Манчестер Юнайтед» российский полузащитник становился чемпионом Англии в 1993 и 1994 годах. На счету Канчельскиса 36 матчей и 4 гола за сборную России.