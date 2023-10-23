Головин — лучший в топ-5 лиг Европы по голам дальними ударами

22 октября Александр Головин забил сразу два мяча из-за пределов штрафной в матче с «Мецем» в 9-м туре чемпионата Франции. Голы россиянина принесли монегаскам победу со счетом 2:1.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239594&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

С начала сезона 2022/23 на счету Головина 6 мячей, забитых из-за пределов штрафной.

По 5 голов у уругвайского полузащитника «Реала» Федерико Вальверде и нидерландского легионера «Аталанты» Тена Копмейнерса.