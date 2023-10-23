Головин — лучший в топ-5 лиг Европы по голам дальними ударами

22 октября Александр Головин забил сразу два мяча из-за пределов штрафной в матче с «Мецем» в 9-м туре чемпионата Франции. Голы россиянина принесли монегаскам победу со счетом 2:1.
С начала сезона 2022/23 на счету Головина 6 мячей, забитых из-за пределов штрафной.
По 5 голов у уругвайского полузащитника «Реала» Федерико Вальверде и нидерландского легионера «Аталанты» Тена Копмейнерса.
Клуб Головина «Монако» набрал 20 очков в девяти турах и сохраняет первое место в турнирной таблице Лиги 1, на очко опережая «Ниццу», а на два — «ПСЖ», главных фаворитов чемпионата Франции.