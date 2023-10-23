Текущие события
Футбол. Первая лига
16:30
Акрон
Шинник
Футбол. Зарубежный
19:30
Удинезе
Лечче
Футбол. Первая лига
19:30
Родина
Динамо Мх
Футбол. Зарубежный
21:45
Фиорентина
Эмполи
Футбол. Зарубежный
22:00
Тоттенхэм Хотспур
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
22:00
Валенсия
Кадис
Все события
Футбол. Франция. Лига 1. Последние результаты
22.10
Лион
Клермон Фут
12
22.10
Монако
Метц
21
22.10
Лилль
Брест
10
22.10
Нант
Монпелье
20
22.10
Тулуза
Реймс
11
22.10
Лорьян
Ренн
21
21.10
Ницца
Марсель
10
21.10
ПСЖ
Страсбур
30
Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
13:30 (мск), источник: Sportmail.ru

Головин — лучший в топ-5 лиг Европы по голам дальними ударами

Больше голов из-за пределов штрафной, чем российский полузащитник, за последние два сезона в пяти лучших чемпионатах Европы никто не забивал.

Монако
МетцЧемпионат Франции: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2023

22 октября Александр Головин забил сразу два мяча из-за пределов штрафной в матче с «Мецем» в 9-м туре чемпионата Франции. Голы россиянина принесли монегаскам победу со счетом 2:1.

Во время загрузки произошла ошибка.

С начала сезона 2022/23 на счету Головина 6 мячей, забитых из-за пределов штрафной.

По 5 голов у уругвайского полузащитника «Реала» Федерико Вальверде и нидерландского легионера «Аталанты» Тена Копмейнерса.

Клуб Головина «Монако» набрал 20 очков в девяти турах и сохраняет первое место в турнирной таблице Лиги 1, на очко опережая «Ниццу», а на два — «ПСЖ», главных фаворитов чемпионата Франции.

Читайте также
Монако
2:1
Первый тайм: 1:1
Метц
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В «Спартаке» опровергли слухи об отстранении Соболева
«Спартак» рвёт лигу в клочья и делает это красиво. Такое было...
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь