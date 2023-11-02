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16:27 (мск), источник: Sportmail.ru

«Реал» продлил контракт с Родриго до 2028 года

Мадридский «Реал» продлил контракт с бразильским вингером Родриго. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

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Источник: ФК "Реал" Мадрид

Новое соглашение 22-летнего атакующего полузащитника с королевским клубом рассчитано до 2028 года. По информации журналиста Фабрицио Романо, в новом контракте прописаны отступные в размере одного миллиарда долларов.

Ранее «Реал» продлил контракт с бразильским форвардом Винисиусом Жуниором до 2027 года.

Родриго перешел за «Реал» в 2019 году из «Сантоса» за 45 млн евро. За четыре года в мадридском клубе бразилец провел 179 матчей, в которых забил 39 мячей и сделал 33 голевые передачи.

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