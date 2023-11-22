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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
09:36 (мск), источник: Sportmail.ru

СМИ: «Тоттенхэм» нарушил трансферные правила 15 лет назад

Футбольный клуб «Тоттенхэм» нарушил трансферные правила при переходе нападающего Джермейна Дефо в «Портсмут» в 2008 году, сообщает Daily Mail.

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Источник: Reuters

Как сообщает источник со ссылкой на газету The Times, при переходе Дефо в переговорах был задействован нелицензированный футбольный агент Митчелл Томас, он был центральной фигурой в сделке.

FA не стала предпринимать никаких действий в 2010 году, когда узнала о допущенных нарушениях. В организации ответили The Times, что вернутся к рассмотрению дела в случае, если появятся новые доказательства. Клубу могут грозить различные санкции — от запрета на проведение трансферов до снятия очков или понижения в классе, игроку — от штрафа до отстранения. В 2010 году за похожие нарушения был оштрафован «Лутон Таун», который тогда выступал в пятом английском дивизионе, с клуба сняли 10 очков.

Дефо завершил карьеру в январе 2022 года. С «Тоттенхэмом» он выиграл Кубок английской лиги в сезоне-2007/08.

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