СМИ: «Тоттенхэм» нарушил трансферные правила 15 лет назад

Как сообщает источник со ссылкой на газету The Times, при переходе Дефо в переговорах был задействован нелицензированный футбольный агент Митчелл Томас, он был центральной фигурой в сделке.

FA не стала предпринимать никаких действий в 2010 году, когда узнала о допущенных нарушениях. В организации ответили The Times, что вернутся к рассмотрению дела в случае, если появятся новые доказательства. Клубу могут грозить различные санкции — от запрета на проведение трансферов до снятия очков или понижения в классе, игроку — от штрафа до отстранения. В 2010 году за похожие нарушения был оштрафован «Лутон Таун», который тогда выступал в пятом английском дивизионе, с клуба сняли 10 очков.