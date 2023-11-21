Холанд — лидер по количеству ударов в текущем сезоне АПЛ

У норвежского футболиста 46 ударов, он опережает египтянина Мохамеда Салаха из «Ливерпуля» на восемь ударов. Замыкает тройку игрок «Манчесте Юнайтед» Бруну Фернандеш, на его счету 36 ударов.

В прошлом сезоне норвежец сыграл 35 матчей в АПЛ, где забил 36 мячей и отдал восемь голевых передач. Также Холанд принял участие в 11 играх Лиги чемпионов, где отметился 12 голами и одним результативным пасом. С командой он оформил требл, «горожане» одержали победу в АПЛ, Кубке Англии и Лиге чемпионов.