Холанд — лидер по количеству ударов в текущем сезоне АПЛ

У норвежского футболиста 46 ударов, он опережает египтянина Мохамеда Салаха из «Ливерпуля» на восемь ударов. Замыкает тройку игрок «Манчесте Юнайтед» Бруну Фернандеш, на его счету 36 ударов.
Ранее, Холанд получил приз за лучшего бомбардира года от французской газеты France Football.
В прошлом сезоне норвежец сыграл 35 матчей в АПЛ, где забил 36 мячей и отдал восемь голевых передач. Также Холанд принял участие в 11 играх Лиги чемпионов, где отметился 12 голами и одним результативным пасом. С командой он оформил требл, «горожане» одержали победу в АПЛ, Кубке Англии и Лиге чемпионов.