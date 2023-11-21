Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Греция
Франция
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Гибралтар
Нидерланды
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Хорватия
Армения
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Уэльс
Турция
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Румыния
Швейцария
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Андорра
Израиль
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Косово
Беларусь
Футбол. Сборные
22:45
Польша
Латвия
Футбол. Сборные
22:45
Ирландия
Новая Зеландия
Футбол. Сборные
22:45
Австрия
Германия
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
12.11
Челси
Манчестер Сити
44
12.11
Астон Вилла
Фулхэм
31
12.11
Брайтон
Шеффилд Юнайтед
11
12.11
Ливерпуль
Брентфорд
30
12.11
Вест Хэм
Ноттингем Форест
32
11.11
Борнмут
Ньюкасл Юнайтед
20
11.11
Арсенал
Бернли
31
11.11
Кристал Пэлас
Эвертон
23
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
12:44 (мск), источник: Sportmail.ru

Холанд — лидер по количеству ударов в текущем сезоне АПЛ

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд нанес наибольшее количество ударов по воротам, включая заблокированные, среди всех игроков АПЛ в сезоне-2023/24.

Манчестер Сити
ЛиверпульЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

У норвежского футболиста 46 ударов, он опережает египтянина Мохамеда Салаха из «Ливерпуля» на восемь ударов. Замыкает тройку игрок «Манчесте Юнайтед» Бруну Фернандеш, на его счету 36 ударов.

Ранее, Холанд получил приз за лучшего бомбардира года от французской газеты France Football.

В прошлом сезоне норвежец сыграл 35 матчей в АПЛ, где забил 36 мячей и отдал восемь голевых передач. Также Холанд принял участие в 11 играх Лиги чемпионов, где отметился 12 голами и одним результативным пасом. С командой он оформил требл, «горожане» одержали победу в АПЛ, Кубке Англии и Лиге чемпионов.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 РФС: песня «Валера» после победы сборной была посвящена не Карпину
Холанд — лидер по количеству ударов в текущем сезоне АПЛ
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь