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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
12:38 (мск), источник: Sportmail.ru

Холанд назвал Роналду своим кумиром юности

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд рассказал о футболисте, который его вдохновлял в юности.

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Источник: Reuters

По словам норвежского футболиста, им был португальский нападающий Криштиану Роналду.

«Я всегда наблюдал за Роналду, замечая его движения в штрафной. Он делал два или три движения, прежде чем атаковать зону, в которую хотел попасть. Это была своего рода дуэль с защитниками. Важно было совершить это в идеальный момент. А еще, нужно было хорошо подать мяч. Если нет точного паса, головой забить не получится.

Кто-то помимо Роналду еще вдохновлял меня? Он — главный. То, как он двигался, развивал свой стиль игры. Помните, как он играл за “Манчестер Юнайтед”, а потом в первые годы в “Реале”? В “Реале” он стал больше нападающим. Это потрясающе. А еще то, как он забивал голы. Все дело в незаметных перемещениях в штрафной и способности обманывать защитников», — приводит слова Холанда TV2.no.

Криштиану Роналду забил гол и помог своей сборной обыграть Лихтенштейн в матче отборочного турнира Евро-2024. Этот мяч стал для него 128-м по счету за сборную и 10-м за национальную команду в этом году.

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