Холанд назвал Роналду своим кумиром юности

«Я всегда наблюдал за Роналду, замечая его движения в штрафной. Он делал два или три движения, прежде чем атаковать зону, в которую хотел попасть. Это была своего рода дуэль с защитниками. Важно было совершить это в идеальный момент. А еще, нужно было хорошо подать мяч. Если нет точного паса, головой забить не получится.



Кто-то помимо Роналду еще вдохновлял меня? Он — главный. То, как он двигался, развивал свой стиль игры. Помните, как он играл за “Манчестер Юнайтед”, а потом в первые годы в “Реале”? В “Реале” он стал больше нападающим. Это потрясающе. А еще то, как он забивал голы. Все дело в незаметных перемещениях в штрафной и способности обманывать защитников», — приводит слова Холанда TV2.no.