Ким Кардашьян: Почувствовала себя неудачницей, увидев Холанда
Ким Кардашьян поделилась своим впечатлением от встречи с норвежским нападающем «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом.
Ким Кардашьян поделилась своим впечатлением от встречи с норвежским нападающем «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом.
Ким Кардашьян рассказала о том, как встретила Холанда на мероприятии, организованном Dolce & Gabbana.
«Я увидела Эрлинга Холанда, когда была в Италии. Я чертовски испугалась, потому что знаю, что мой сын его большой фанат. Почувствовала себя неудачницей, когда позвонила сыну с мероприятия и сказала: “Дорогой, ты никогда не догадаешься, с кем я столкнулась!” — приводит слова Кардашьян портал Goal.com.
Кардашьян и Холанд оказались на мероприятии неслучайно — оба являются амбассадорами бренда Dolce & Gabbana.
Cемилетний сын Ким Кардашьян и Канье Уэста, Сэйнт, увлекается футболом. Ким Кардашьян была также несколько раз замечена на матчах клуба «Интер Майами» с сыном в футболке Лионеля Месси. Также Кардашьян публиковала в своих соцсетях фотографии с Килианом Мбаппе.