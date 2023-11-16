Ким Кардашьян: Почувствовала себя неудачницей, увидев Холанда

«Я увидела Эрлинга Холанда, когда была в Италии. Я чертовски испугалась, потому что знаю, что мой сын его большой фанат. Почувствовала себя неудачницей, когда позвонила сыну с мероприятия и сказала: “Дорогой, ты никогда не догадаешься, с кем я столкнулась!” — приводит слова Кардашьян портал Goal.com.