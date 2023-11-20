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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
15:07 (мск), источник: Sportmail.ru

Травмы футболистов в год ЧМ-2022 обошлись клубам в $767 млн

Травмы обошлись в прошлом сезоне клубам пяти сильнейших футбольных чемпионатов Европы — Англии, Испании, Италии, Франции и Германии — в $767 млн, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на британскую страховую компанию Howden Group Holdings.

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Источник: Reuters

После чемпионата мира по футболу в Катаре, который прошел с 20 ноября по 18 декабря 2022 года, травмы футболистов, выступающих в пяти сильнейших лигах Европы стали более серьезными. Это привело к почти 30% росту ежегодных расходов клубов, по сравнению с предыдущим годом. В отчете страховой компании стоимость травм рассчитывалась на основе заработной платы игроков и продолжительности их травм.

Наибольший ущерб был нанесен командам Английской премьер-лиги, на долю которых пришлось более 40% всех расходов в пяти лигах. В АПЛ было травмировано 49 игроков, в чемпионате Германии 46 игроков.

«Проведение чемпионата мира по футболу зимой привело к тому, что во второй половине сезона игроки провели на поле дополнительно восемь дней по сравнению с первой», — приводит агентство Bloomberg слова главы отдела спорта Howden Group Holdings Джеймса Берроуза.

В европейских странах в зимний период проводятся национальные первенства, а летом футболисты отдыхают. Обычно чемпионаты мира организуют как раз в летний период, для Катара из-за жаркого климата было сделано исключение.

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 Травмы футболистов в год ЧМ-2022 обошлись клубам в $767 млн
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