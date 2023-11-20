Травмы футболистов в год ЧМ-2022 обошлись клубам в $767 млн

После чемпионата мира по футболу в Катаре, который прошел с 20 ноября по 18 декабря 2022 года, травмы футболистов, выступающих в пяти сильнейших лигах Европы стали более серьезными. Это привело к почти 30% росту ежегодных расходов клубов, по сравнению с предыдущим годом. В отчете страховой компании стоимость травм рассчитывалась на основе заработной платы игроков и продолжительности их травм.

Наибольший ущерб был нанесен командам Английской премьер-лиги, на долю которых пришлось более 40% всех расходов в пяти лигах. В АПЛ было травмировано 49 игроков, в чемпионате Германии 46 игроков.

«Проведение чемпионата мира по футболу зимой привело к тому, что во второй половине сезона игроки провели на поле дополнительно восемь дней по сравнению с первой», — приводит агентство Bloomberg слова главы отдела спорта Howden Group Holdings Джеймса Берроуза.