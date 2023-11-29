Немецкий арбитр получил тяжелую травму во время матча

48-летний арбитр оступился в середине первого тайма, подвернул лодыжку и серьезно травмировал правое колено. Рефери отсудил матч до перерыва, после чего его заменил резервный арбитр Патрик Швенгерс.

Брыху оставалось провести одну игру, чтобы побить рекорд по количеству отработанных матчей в чемпионате Германии. Он повторил результат Вольфганга Штарка, который отсудил в Бундеслиге 344 матча.

Во вторник, 28 ноября, Брых был успешно прооперирован. Сроки его восстановления на данный момент неизвестны. Ожидается, что судья пропустит остаток сезона и, вероятно, не сможет отработать домашний Евро-2024.