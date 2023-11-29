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14:42 (мск), источник: Sportmail.ru

Немецкий арбитр получил тяжелую травму во время матча

Немецкий судья Феликс Брых порвал крестообразную связку колена в матче 12-го тура чемпионата Германии «Айнтрахт» — «Штутгарт» (1:2). Об этом сообщает официальный сайт Немецкого футбольного союза (DFB).

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Источник: AFP 2023

48-летний арбитр оступился в середине первого тайма, подвернул лодыжку и серьезно травмировал правое колено. Рефери отсудил матч до перерыва, после чего его заменил резервный арбитр Патрик Швенгерс.

Брыху оставалось провести одну игру, чтобы побить рекорд по количеству отработанных матчей в чемпионате Германии. Он повторил результат Вольфганга Штарка, который отсудил в Бундеслиге 344 матча.

Во вторник, 28 ноября, Брых был успешно прооперирован. Сроки его восстановления на данный момент неизвестны. Ожидается, что судья пропустит остаток сезона и, вероятно, не сможет отработать домашний Евро-2024.

Брых является одним из лучших судей Германии. Он судил финал Лиги чемпионов в 2017 году и отработал пять матчей на Евро-2020.

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 Немецкий арбитр получил тяжелую травму во время матча
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