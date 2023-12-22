СМИ: «Барселону» могут отстранить от Лиги Чемпионов на несколько лет

По информации источника, финансовая отчетность каталонского клуба находится в «беспорядочном» состоянии и содержит признаки отмывания денег.

Согласно финансовому регламенту УЕФА, доходы клуба за последние три сезона должны полностью компенсировать его расходы за аналогичный период. В сезоне-2020/21 «Барселона» показала катастрофические убытки в размере 505 млн евро, и у клуба было два сезона на то, чтобы перекрыть этот дефицит.

В сентябре «Барселона» объявила о чистой прибыли в размере 304 млн евро. В годовом отчете клуба существенная часть поступлений, исчисляемая сотнями миллионов евро, обозначена в качестве доходов от продажи будущих телевизионных и маркетинговых прав, а также от других видов спорта.

Судя по всему, речь идет о других спортивных подразделениях «Барселоны», в которую входят команды по женскому футболу, баскетболу, гандболу, футзалу и другим видам спорта. В общей сложности, «Барселона» представлена более чем 20 командами.

Документация, которая подтверждает состоятельность этих доходов, вызывает у УЕФА большие сомнения. В организации полагают, что клуб мог прибегнуть к финансовым махинациям, чтобы вписаться в финансовый фэйр-плей. Если УЕФА удастся доказать вину клуба, то ему может грозить исключение из Лиги чемпионов на срок до трех лет, начиная с сезона-2024/25.

Это не первый случай, когда у «Барселоны» возникают проблемы с составлением финансовой отчетности. Летом УЕФА оштрафовал каталонский клуб на 500 тысяч евро за то, что он неправильно задекларировал прибыль от продажи нематериальных активов.

Кроме того, «Барселона» может быть лишена еврокубков в качестве штрафной санкции по «делу Негрейры». В период с 2001-го по 2018 года бывший вице-президент судейского комитета Испании Хосе Негрейра получил от «сине-гранатовых» в общей сложности 7,5 млн евро за консультационные услуги. Компания Негрейры перед матчами «Барселоны» передавала в офис клуба конверты, в которых был письменный отчет и видео с анализом профиля арбитра, который должен был судить их матч. В конце сентября «Барселоне» были предъявлены официальные обвинения во взяточничестве. На данный момент уголовный процесс против каталонского клуба пока не завершен.