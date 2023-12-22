СМИ: «Барселону» могут отстранить от Лиги Чемпионов на несколько лет
«Барселона» может быть отстранена от Лиги чемпионов на несколько лет из-за нарушений финансового регламента УЕФА. Об этом сообщает немецкое издание Welt am Sonntag.
«Барселона» может быть отстранена от Лиги чемпионов на несколько лет из-за нарушений финансового регламента УЕФА. Об этом сообщает немецкое издание Welt am Sonntag.
По информации источника, финансовая отчетность каталонского клуба находится в «беспорядочном» состоянии и содержит признаки отмывания денег.
Согласно финансовому регламенту УЕФА, доходы клуба за последние три сезона должны полностью компенсировать его расходы за аналогичный период. В сезоне-2020/21 «Барселона» показала катастрофические убытки в размере 505 млн евро, и у клуба было два сезона на то, чтобы перекрыть этот дефицит.
В сентябре «Барселона» объявила о чистой прибыли в размере 304 млн евро. В годовом отчете клуба существенная часть поступлений, исчисляемая сотнями миллионов евро, обозначена в качестве доходов от продажи будущих телевизионных и маркетинговых прав, а также от других видов спорта.
Судя по всему, речь идет о других спортивных подразделениях «Барселоны», в которую входят команды по женскому футболу, баскетболу, гандболу, футзалу и другим видам спорта. В общей сложности, «Барселона» представлена более чем 20 командами.
Документация, которая подтверждает состоятельность этих доходов, вызывает у УЕФА большие сомнения. В организации полагают, что клуб мог прибегнуть к финансовым махинациям, чтобы вписаться в финансовый фэйр-плей. Если УЕФА удастся доказать вину клуба, то ему может грозить исключение из Лиги чемпионов на срок до трех лет, начиная с сезона-2024/25.
Это не первый случай, когда у «Барселоны» возникают проблемы с составлением финансовой отчетности. Летом УЕФА оштрафовал каталонский клуб на 500 тысяч евро за то, что он неправильно задекларировал прибыль от продажи нематериальных активов.
Кроме того, «Барселона» может быть лишена еврокубков в качестве штрафной санкции по «делу Негрейры». В период с 2001-го по 2018 года бывший вице-президент судейского комитета Испании Хосе Негрейра получил от «сине-гранатовых» в общей сложности 7,5 млн евро за консультационные услуги. Компания Негрейры перед матчами «Барселоны» передавала в офис клуба конверты, в которых был письменный отчет и видео с анализом профиля арбитра, который должен был судить их матч. В конце сентября «Барселоне» были предъявлены официальные обвинения во взяточничестве. На данный момент уголовный процесс против каталонского клуба пока не завершен.
Стоит отметить, что на фоне возможного отстранения от Лиги чемпионов «Барселона» остается одним из немногих топ-клубов, которые поддержали проект Суперлиги, сулящий клубам-участникам крупную прибыль.