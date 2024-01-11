Антуан Гризманн стал лучшим бомбардиром в истории «Атлетико»

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Антуан Гризманн отличился в драматичном полуфинале Суперкубка Испании, забив 174-й гол в играх за «Атлетико». Таким образом, футболист сборной Франции вышел на чистое первое место по голам за «Атлетико».

До игры с «Реалом» форвард делил первую строчку с Луисом Арагонесом — у них было по 173 мяча.

«Для меня это что-то невероятное — источник гордости», — приводит Marca слова Гризманна.

Гризманн перешел в «Атлетико» из «Реал Сосьедада» в 2014 году и выступал за мадридцев на протяжении пяти лет. После этого француз на два сезона перебрался в «Барселону». В 2021 году форвард вернулся в мадридскую команду.