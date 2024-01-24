Мадридский «Атлетико» подписал вратаря сборной Румынии
Голкипер бухарестского «Рапида» и сборной Румынии Хорациу Молдован заключил контракт с «Атлетико».
Атлетико
Румыния
Рапид БхЧемпионат Испании: таблица и календарь
Голкипер бухарестского «Рапида» и сборной Румынии Хорациу Молдован заключил контракт с «Атлетико».
«Атлетико» объявил о трансфере Хорациу Молдована. Соглашение с голкипером рассчитано на 3,5 года.
В сезоне-2023/24 26-летний вратарь провел за «Рапид» 23 матча во всех турнирах.
В 2023 году Молдован стал основным вратарем сборной Румынии и отыграл 8 матчей в отборе Евро-2024, завоевав с командой путевку в финальную часть турнира.
«Атлетико» после 20 туров занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, уступая 11 очков лидирующей «Жироне».