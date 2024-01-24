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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
14:30 (мск), источник: Sportmail.ru

Мадридский «Атлетико» подписал вратаря сборной Румынии

Голкипер бухарестского «Рапида» и сборной Румынии Хорациу Молдован заключил контракт с «Атлетико».

Атлетико
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Источник: ФК "Атлетико" Мадрид

«Атлетико» объявил о трансфере Хорациу Молдована. Соглашение с голкипером рассчитано на 3,5 года.

В сезоне-2023/24 26-летний вратарь провел за «Рапид» 23 матча во всех турнирах.
В 2023 году Молдован стал основным вратарем сборной Румынии и отыграл 8 матчей в отборе Евро-2024, завоевав с командой путевку в финальную часть турнира.

«Атлетико» после 20 туров занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, уступая 11 очков лидирующей «Жироне».

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