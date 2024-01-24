Мадридский «Атлетико» подписал вратаря сборной Румынии

«Атлетико» объявил о трансфере Хорациу Молдована. Соглашение с голкипером рассчитано на 3,5 года.

В сезоне-2023/24 26-летний вратарь провел за «Рапид» 23 матча во всех турнирах.

В 2023 году Молдован стал основным вратарем сборной Румынии и отыграл 8 матчей в отборе Евро-2024, завоевав с командой путевку в финальную часть турнира.