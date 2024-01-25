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17:28 (мск), источник: Sportmail.ru

Почеттино заявил, что «Челси» не нужны зимние трансферы

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал отсутствие подписаний в команде в текущее трансферное окно.

ЧелсиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«Зимние трансферы? Не думаю, что они нам нужны. Мы настроены выигрывать трофеи, а не подписывать игроков. Я доволен теми, кто у нас есть в распоряжении. При этом, мы должны быть готовы к тому, что может произойти на последней неделе трансферного окна.

Подписание форварда? В прессе всегда мелькает много слухов — игрок придет, игрок уйдет… На данный момент мне нечего вам сказать. Мы сообщим, если что-то вдруг произойдет», — приводит слова Почеттино пресс-служба «Челси».

Ранее «Челси» вышел в финал Кубка английской лиги где встретится с «Ливерпулем». Этот финал станет 10-м в истории клуба, а «Ливерпуль» выходил в финал этого турнира 14 раз.

Финал Кубка английской лиги состоится 25 февраля на стадионе «Уэмбли».

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Почеттино заявил, что «Челси» не нужны зимние трансферы
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