Почеттино заявил, что «Челси» не нужны зимние трансферы

«Зимние трансферы? Не думаю, что они нам нужны. Мы настроены выигрывать трофеи, а не подписывать игроков. Я доволен теми, кто у нас есть в распоряжении. При этом, мы должны быть готовы к тому, что может произойти на последней неделе трансферного окна.



Подписание форварда? В прессе всегда мелькает много слухов — игрок придет, игрок уйдет… На данный момент мне нечего вам сказать. Мы сообщим, если что-то вдруг произойдет», — приводит слова Почеттино пресс-служба «Челси».