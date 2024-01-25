Почеттино заявил, что «Челси» не нужны зимние трансферы
Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал отсутствие подписаний в команде в текущее трансферное окно.
Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал отсутствие подписаний в команде в текущее трансферное окно.
«Зимние трансферы? Не думаю, что они нам нужны. Мы настроены выигрывать трофеи, а не подписывать игроков. Я доволен теми, кто у нас есть в распоряжении. При этом, мы должны быть готовы к тому, что может произойти на последней неделе трансферного окна.
Подписание форварда? В прессе всегда мелькает много слухов — игрок придет, игрок уйдет… На данный момент мне нечего вам сказать. Мы сообщим, если что-то вдруг произойдет», — приводит слова Почеттино пресс-служба «Челси».
Ранее «Челси» вышел в финал Кубка английской лиги где встретится с «Ливерпулем». Этот финал станет 10-м в истории клуба, а «Ливерпуль» выходил в финал этого турнира 14 раз.
Финал Кубка английской лиги состоится 25 февраля на стадионе «Уэмбли».