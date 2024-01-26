«Вест Хэм» арендовал у «Манчестер Сити» игрока сборной Англии

«Вест Хэм» объявил о переходе из «Манчестер Сити» полузащитника Келвина Филлипса. 28-летний игрок сборной Англии буде играть в лондонском клубе до конца сезона-2023/24.

28-летний Филлипс — воспитанник «Лидс Юнайтед», в 2022 году он перешел в «Манчестер Сити» за 49 миллионов евро.

В активе Келвина Филлипса 31 матч за сборную Англии. Полузащитник был в составе национальной команды на Евро-2020 и чемпионате мира в Катаре.