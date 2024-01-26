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14:18 (мск), источник: Sportmail.ru

«Вест Хэм» арендовал у «Манчестер Сити» игрока сборной Англии

Келвин Филлипс проведет остаток сезона в составе «молотобойцев».

Манчестер Сити
Вест ХэмЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«Вест Хэм» объявил о переходе из «Манчестер Сити» полузащитника Келвина Филлипса. 28-летний игрок сборной Англии буде играть в лондонском клубе до конца сезона-2023/24.

28-летний Филлипс — воспитанник «Лидс Юнайтед», в 2022 году он перешел в «Манчестер Сити» за 49 миллионов евро.

В активе Келвина Филлипса 31 матч за сборную Англии. Полузащитник был в составе национальной команды на Евро-2020 и чемпионате мира в Катаре.

«Манчестер Сити» после 20 проведенных матчей находится на втором месте в чемпионате Англии, уступая 5 очков «Ливерпулю», но при этом имеет одну игру в запасе. «Вест Хэм» занимает 6-ю строчку в турнирной таблице и борется за места в еврокубковой зоне.

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