«Вест Хэм» арендовал у «Манчестер Сити» игрока сборной Англии
Келвин Филлипс проведет остаток сезона в составе «молотобойцев».
Манчестер Сити
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Келвин Филлипс проведет остаток сезона в составе «молотобойцев».
«Вест Хэм» объявил о переходе из «Манчестер Сити» полузащитника Келвина Филлипса. 28-летний игрок сборной Англии буде играть в лондонском клубе до конца сезона-2023/24.
28-летний Филлипс — воспитанник «Лидс Юнайтед», в 2022 году он перешел в «Манчестер Сити» за 49 миллионов евро.
В активе Келвина Филлипса 31 матч за сборную Англии. Полузащитник был в составе национальной команды на Евро-2020 и чемпионате мира в Катаре.
«Манчестер Сити» после 20 проведенных матчей находится на втором месте в чемпионате Англии, уступая 5 очков «Ливерпулю», но при этом имеет одну игру в запасе. «Вест Хэм» занимает 6-ю строчку в турнирной таблице и борется за места в еврокубковой зоне.