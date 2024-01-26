Юрген Клопп: Давайте выжмем из этого сезона все

26 января стало известно, что Юрген Клопп покинет клуб, в котором работал с 2015 года.

«Так странно, что я все это говорю, объясняю, что у меня нет энергии, но она у меня есть. Пока. Но из-за отношений с людьми, которые у нас есть, из-за того, что я знаю, что меня не уволят, я вынужден принимать это решение самостоятельно. Все во мне говорит, что я не тот, кто нужен этому клубу в будущем. Я жду с нетерпением игры с “Норвичем”. Потом будет домашняя игра с “Челси”, трибуны заполнятся, будет прекрасная атмосфера. Это невероятно, и я все это очень люблю. Я буду частью этого и дальше, я буду поддерживать команду, буду её любить. Просто уже не с главного кресла.

Если бы я был болен, все бы легко отпустили эту ситуацию. Сейчас же будут вестись обсуждения, но я все сказал честно. У нас было много прекрасных моментов, о которых можно вспоминать, я точно буду — абсолютно точно. Сейчас клуб может планировать будущее, а мы — продолжать играть. Я бы мог с легкостью прийти в следующий сезон со словами: «Окей, и вот мы начинаем это снова». Но это не я. Это не мой стиль тренерства, мой стиль основан на энергии, которую я раздаю всем людям вокруг. И если этого нет, я не тот. Это то, что мне пришлось принять. Надеюсь, что все остальные тоже поймут.

И я прошу болельщиков сейчас о двух вещах: принять это решение и не посвящать матчи этого сезона мне. В этом нет необходимости. Я всегда хотел, чтобы вы поддерживали команду, а не меня. У нас еще будет время попрощаться. Мы «Ливерпуль». Мы проходили через времена сложнее, и пройдем через это. Давайте выжмем все из этого сезона, чтобы у нас была ещё одна причина улыбаться, когда мы оглядываемся назад. Спасибо", — приводит слова Клоппа пресс-службе клуба.