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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
16:42 (мск), источник: Sportmail.ru

Назван соперник «Реала Сосьедад» в ½ финала Кубка Испании

«Реал Сосьедад», в котором играет российский полузащитник Арсен Захарян, узнал соперника по полуфинальному матчу Кубка Испании.

Реал Сосьедад
Мальорка
Атлетик
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Источник: Reuters

Прошла жеребьевка полуфинальных матчей Кубка Испании сезона-2023/24.

«Реал Сосьедад» за выход в финал поборется с «Мальоркой». Во втором полуфинале сыграют мадридский «Атлетико» и «Атлетик» из Бильбао.

Напомним, что «Реал Сосьедад» в ¼ финала обыграл «Сельту», «Мальорка» была сильнее «Жироны», мадридский «Атлетико» выбил из турнира «Севилью», а «Атлетик» из Бильбао выиграл у «Барселоны».

Победители определятся по итогам двух матчей. Игры этой стадии турнира состоятся 7 и 28 февраля.

Финал текущего розыгрыша Кубка Испании пройдет 6 апреля на стадионе «Ла Картуха» в Севилье.

 Назван соперник «Реала Сосьедад» в 1/2 финала Кубка Испании
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