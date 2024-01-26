Назван соперник «Реала Сосьедад» в ½ финала Кубка Испании

Прошла жеребьевка полуфинальных матчей Кубка Испании сезона-2023/24.

«Реал Сосьедад» за выход в финал поборется с «Мальоркой». Во втором полуфинале сыграют мадридский «Атлетико» и «Атлетик» из Бильбао.

Напомним, что «Реал Сосьедад» в ¼ финала обыграл «Сельту», «Мальорка» была сильнее «Жироны», мадридский «Атлетико» выбил из турнира «Севилью», а «Атлетик» из Бильбао выиграл у «Барселоны».

Победители определятся по итогам двух матчей. Игры этой стадии турнира состоятся 7 и 28 февраля.