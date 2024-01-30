Хави рассказал, как в «Барселоне» восприняли новость о его уходе

Хави | Источник: Reuters

27 января после матча с «Вильярреалом», проигранного со счетом 3:5, главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что покинет клуб по окончании сезона.

«Я был удивлен сообщениями и звонками. Многие игроки пришли поговорить на индивидуальном уровне. Для меня больше всего важны человеческие отношения. Есть футболисты, которые вызвали у меня эмоции. Мое заявление сделано для того, чтобы реакция была положительной. Я уеду в июле и хочу, чтобы за эти четыре месяца до июля команда стала лучше. Мы должны сделать шаг вперёд. Результаты команды во многом зависят от вдохновения игроков», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

«Быть тренером такого клуба как “Барселона” тяжело. Я чувствовал это постоянно. Обстоятельства заставляют тебя чувствовать, что ты не стоишь всего этого. Я видел, как сказывается работа тренером “Барселоны” на Луисе Энрике. Скажем, у нас есть проблема с требованиями к этой должности. Кажется, что твоя жизнь поставлена на карту каждый божий день. Вот почему я говорю, что это очень трудно, ты не получаешь удовольствия от самого процесса», — добавил Хави.