Лионель Месси выбрал нового тренера для «Барселоны»

Хави возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года. За это время 44-летний специалист выиграл с клубом два трофея — чемпионат Испании и Суперкубок Испании (оба в сезоне-2022/2023).

Лионель Скалони стал лучшим тренером сборных в 2023 году по версии Международной федерации футбольной истории и статистики. Скалони возглавил национальную команду Аргентины в 2018 году. В 2021-м «альбиселесте» под его руководством выиграла Кубок Америки. В 2022 году сборная Аргентины победила на чемпионате мира по футболу.