Лионель Месси выбрал нового тренера для «Барселоны»
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони может возглавить «Барселону».
28 января нынешний главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что покинет клуб по окончании сезона.
Как сообщает Todofichajes, нападающий «Интер Майами» Лионель Месси лично посоветовал руководству каталонского клуба обратить внимание на кандидатуру Скалони.
Хави возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года. За это время 44-летний специалист выиграл с клубом два трофея — чемпионат Испании и Суперкубок Испании (оба в сезоне-2022/2023).
Лионель Скалони стал лучшим тренером сборных в 2023 году по версии Международной федерации футбольной истории и статистики. Скалони возглавил национальную команду Аргентины в 2018 году. В 2021-м «альбиселесте» под его руководством выиграла Кубок Америки. В 2022 году сборная Аргентины победила на чемпионате мира по футболу.