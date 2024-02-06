СМИ: Мбаппе недоволен зарплатой, предлагаемой «Реалом»
Нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе не устраивает зарплата, предлагаемая мадридским «Реалом». Об этом сообщает The Independent.
Реал
ПСЖ
По информации источника, стороны далеки от достижения соглашения по заработной плате игрока. На фоне этой неопределенности, представители Мбаппе рассматривают варианты перехода в «Ливерпуль» и «Арсенал».
Ранее сообщалось, что Мбаппе уже принял решение о переходе в «Реал», который произойдет ближайшим летом после истечения контракта с «ПСЖ». 25-летний француз заключит с испанским клубом контракт на шесть лет, по которому будет зарабатывать 32 млн евро в год чистыми. Кроме того, Мбаппе получит подписной бонус в размере 100 млн евро.
Мбаппе перешел в «ПСЖ» из «Монако» в 2017 году. В этом сезоне нападающий провел за парижский клуб 28 матчей, в которых забил 29 мячей и сделал семь результативных передач.