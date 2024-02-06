СМИ: Мбаппе недоволен зарплатой, предлагаемой «Реалом»

По информации источника, стороны далеки от достижения соглашения по заработной плате игрока. На фоне этой неопределенности, представители Мбаппе рассматривают варианты перехода в «Ливерпуль» и «Арсенал».

Ранее сообщалось, что Мбаппе уже принял решение о переходе в «Реал», который произойдет ближайшим летом после истечения контракта с «ПСЖ». 25-летний француз заключит с испанским клубом контракт на шесть лет, по которому будет зарабатывать 32 млн евро в год чистыми. Кроме того, Мбаппе получит подписной бонус в размере 100 млн евро.