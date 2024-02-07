«Реал» не поздравил Криштиану Роналду с днем рождения

5 февраля Криштиану Роналду исполнилось 39 лет. Мадридский «Реал» оказался единственным из бывших клубов пятикратного обладателя «Золотого мяча» Криштиану Роналду, который не поздравил его с днем рождения в своих аккаунтах в социальных сетях.

За свою карьеру португалец выступал кроме «Реала» за лиссабонский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», туринский «Ювентус», а сейчас играет за саудовский «Аль-Наср». Все вышеперечисленные клубы отметились поздравлениями Роналду в соцсетях.

Роналду выступал за «Реал» с 2009-го по 2018 год, провел за мадридцев 438 матчей, в которых забил 450 мячей и отдал 131 передачу. Дольше, чем за мадридцев, Роналду не играл ни за один клуб. Со «сливочными» португалец дважды стал чемпионом Испании, столько же раз выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также четырежды побеждал в Лиге чемпионов, два раза завоевывал Суперкубок УЕФА и трижды выигрывал клубный чемпионат мира.