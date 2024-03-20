Текущие события
Футбол. Сборные
22:45
Сан-Марино
Сент-Киттс и Невис
Футбол. Чемпионат Европы
21.03
Грузия
Люксембург
Футбол. Сборные
21.03
Россия
Сербия
Футбол. Сборные
21.03
Кипр
Латвия
Футбол. Сборные
21.03
Мальта
Словения
Футбол. Сборные
21.03
Черногория
Беларусь
Все события
Футбол. Франция. Лига 1. Последние результаты
17.03
Монпелье
ПСЖ
26
17.03
Ренн
Марсель
20
17.03
Монако
Лорьян
22
17.03
Реймс
Метц
21
17.03
Клермон Фут
Гавр
21
17.03
Брест
Лилль
11
16.03
Ланс
Ницца
13
16.03
Нант
Страсбур
13
Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
11:14 (мск), источник: Sportmail.ru

Головин вошел в топ-20 самых дорогих игроков чемпионата Франции

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в топ-20 самых дорогих футболистов Лиги 1 по версии портала Transfermarkt.

МонакоЧемпионат Франции: таблица и календарь
Источник: Reuters

27-летний Головин расположился на 20-й строчке рейтинга, вместе с тремя другими футболистами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость россиянина в €30 млн. Столько же стоят защитник «ПСЖ» Фабиан Руис и партнер Головина по команде, нападающий монегасков Фоларин Балогун.

В топ-5 самых дорогих игроков высшего французского дивизиона вошли только футболисты «ПСЖ»:

1. Килиан Мбаппе — €180 млн;

2. Ашраф Хакими — €65 млн;

3. Уоррен Заир-Эмери — €60 млн;

4. Нуну Мендеш — €60 млн;

5. Усман Дембеле — €60 млн.

Александр Головин перешел в «Монако» летом 2018 года из московского ЦСКА за €30 млн. Контракт полузащитника с клубом действует до конца июня 2026 года.

В текущем сезоне Головин провел 25 матчей за команду во всех турнирах, забил шесть голов и сделал пять результативных передач. «Монако» занимает третье место в чемпионате Франции, набрав 46 очков.

 В Бельгии вратари в трех параллельных матчах симулировали травмы
Головин вошел в топ-20 самых дорогих игроков чемпионата Франции
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь