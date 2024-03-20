Головин вошел в топ-20 самых дорогих игроков чемпионата Франции

27-летний Головин расположился на 20-й строчке рейтинга, вместе с тремя другими футболистами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость россиянина в €30 млн. Столько же стоят защитник «ПСЖ» Фабиан Руис и партнер Головина по команде, нападающий монегасков Фоларин Балогун.

В топ-5 самых дорогих игроков высшего французского дивизиона вошли только футболисты «ПСЖ»:

1. Килиан Мбаппе — €180 млн;

2. Ашраф Хакими — €65 млн;

3. Уоррен Заир-Эмери — €60 млн;

4. Нуну Мендеш — €60 млн;

5. Усман Дембеле — €60 млн.

Александр Головин перешел в «Монако» летом 2018 года из московского ЦСКА за €30 млн. Контракт полузащитника с клубом действует до конца июня 2026 года.