Головин вошел в топ-20 самых дорогих игроков чемпионата Франции
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в топ-20 самых дорогих футболистов Лиги 1 по версии портала Transfermarkt.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в топ-20 самых дорогих футболистов Лиги 1 по версии портала Transfermarkt.
27-летний Головин расположился на 20-й строчке рейтинга, вместе с тремя другими футболистами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость россиянина в €30 млн. Столько же стоят защитник «ПСЖ» Фабиан Руис и партнер Головина по команде, нападающий монегасков Фоларин Балогун.
В топ-5 самых дорогих игроков высшего французского дивизиона вошли только футболисты «ПСЖ»:
1. Килиан Мбаппе — €180 млн;
2. Ашраф Хакими — €65 млн;
3. Уоррен Заир-Эмери — €60 млн;
4. Нуну Мендеш — €60 млн;
5. Усман Дембеле — €60 млн.
Александр Головин перешел в «Монако» летом 2018 года из московского ЦСКА за €30 млн. Контракт полузащитника с клубом действует до конца июня 2026 года.
В текущем сезоне Головин провел 25 матчей за команду во всех турнирах, забил шесть голов и сделал пять результативных передач. «Монако» занимает третье место в чемпионате Франции, набрав 46 очков.