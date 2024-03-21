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Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
12:48 (мск), источник: Sportmail.ru

Стала известна зарплата Головина в «Монако»

Ведущее французское спортивное издание L'Equipe опубликовало зарплаты футболистов команд чемпионата Франции на 2024 год.

МонакоЧемпионат Франции: таблица и календарь
Источник: Пресс-служба "Монако"

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вошел в тройку самых высокооплачиваемых игроков команды. Он вместе с Денисом Закарией получает €300 тыс в месяц.

Самым высокооплачиваемым игроком Лиги 1 с большим отрывом стал форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Он получает €6 млн в месяц.

Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков полностью состоит из футболистов «ПСЖ»:

  1. Килиан Мбаппе — €6 млн;
  2. Усман Дембеле — €1,12 млн;
  3. Маркиньос — €1,12 млн;
  4. Лукас Эрнандес — €1,11 млн;
  5. Милан Шкриньяр — €1,1 млн;
  6. Джанлуиджи Доннарумма — €849,5 тыс;
  7. Марко Асенсио — €831 тыс;
  8. Рандаль Коло-Муани — €750 тыс;
  9. Ашраф Хакими — €738,6 тыс;
  10. Норди Мукиеле — €700 тыс.

Александр Головин перешел в «Монако» летом 2018 года из московского ЦСКА за €30 млн. Контракт полузащитника с клубом действует до конца июня 2026 года.

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