Стала известна зарплата Головина в «Монако»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вошел в тройку самых высокооплачиваемых игроков команды. Он вместе с Денисом Закарией получает €300 тыс в месяц.

Самым высокооплачиваемым игроком Лиги 1 с большим отрывом стал форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Он получает €6 млн в месяц.

Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков полностью состоит из футболистов «ПСЖ»:

Килиан Мбаппе — €6 млн; Усман Дембеле — €1,12 млн; Маркиньос — €1,12 млн; Лукас Эрнандес — €1,11 млн; Милан Шкриньяр — €1,1 млн; Джанлуиджи Доннарумма — €849,5 тыс; Марко Асенсио — €831 тыс; Рандаль Коло-Муани — €750 тыс; Ашраф Хакими — €738,6 тыс; Норди Мукиеле — €700 тыс.