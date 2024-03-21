Стала известна зарплата Головина в «Монако»
Ведущее французское спортивное издание L'Equipe опубликовало зарплаты футболистов команд чемпионата Франции на 2024 год.
МонакоЧемпионат Франции: таблица и календарь
Ведущее французское спортивное издание L'Equipe опубликовало зарплаты футболистов команд чемпионата Франции на 2024 год.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вошел в тройку самых высокооплачиваемых игроков команды. Он вместе с Денисом Закарией получает €300 тыс в месяц.
Самым высокооплачиваемым игроком Лиги 1 с большим отрывом стал форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Он получает €6 млн в месяц.
Александр Головин перешел в «Монако» летом 2018 года из московского ЦСКА за €30 млн. Контракт полузащитника с клубом действует до конца июня 2026 года.