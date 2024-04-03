Аутсайдер второй Бундеслиги вышел в финал Кубка Германии

Оба мяча в этой встрече были забиты во втором тайме — отличились Марлон Риттер (53') и Алами Туре (75').

«Кайзерслаутерн» сыграет в финале Кубка Германии впервые с 2003 года. Клуб дважды в своей истории выигрывал этот трофей — в 1990 и 1996 году. Сейчас

«Кайзерслаутерн» идет на 16-м месте во второй Бундеслиге и находится в зоне вылета.

«Саарбрюккен» второй раз за пять лет завершает свой путь в Кубке Германии на стадии полуфинала. По ходу текущего розыгрыша клуб из третьей немецкой лиги сенсационно выбивал из турнира «Баварию» (2:1), «Айнтрахт» (2:0) и менхенгладбахскую «Боруссию» (2:1).