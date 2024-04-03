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09:08 (мск), источник: Sportmail.ru

Аутсайдер второй Бундеслиги вышел в финал Кубка Германии

«Кайзерслаутерн» на выезде обыграл «Саарбрюккен» (2:0) и впервые за 21 год вышел в финал Кубка Германии.

КайзерслаутернЧемпионат Германии: таблица и календарь
Источник: Reuters

Оба мяча в этой встрече были забиты во втором тайме — отличились Марлон Риттер (53') и Алами Туре (75').

«Кайзерслаутерн» сыграет в финале Кубка Германии впервые с 2003 года. Клуб дважды в своей истории выигрывал этот трофей — в 1990 и 1996 году. Сейчас
«Кайзерслаутерн» идет на 16-м месте во второй Бундеслиге и находится в зоне вылета.

«Саарбрюккен» второй раз за пять лет завершает свой путь в Кубке Германии на стадии полуфинала. По ходу текущего розыгрыша клуб из третьей немецкой лиги сенсационно выбивал из турнира «Баварию» (2:1), «Айнтрахт» (2:0) и менхенгладбахскую «Боруссию» (2:1).

Второй полуфиналист Кубка Германии определится сегодня в матче, в котором встретятся леверкузенский «Байер» и один из лидеров второй Бундеслиги — дюссельдорфская «Фортуна». Финал турнира пройдет в Берлине 25 мая.

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