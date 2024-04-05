Кейн получил награду от IFFHS как лучший бомбардир 2023 года

В 2023 году Кейн забил 38 голов. 21 раз нападающий отличился в составе мюнхенской «Баварии» и 17 раз в составе английского «Тоттенхэма», за который выступал до перехода в немецкий клуб. Показатели рассчитывают из 100 лучших лиг мира.

Ближайшими преследователями Кейна стали нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе и форвард саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду. На их счету 34 гола.

Ранее Кейн побил рекорд чемпионата Германии по голам в дебютном сезоне. В матче 26-го тура Бундеслиги против «Дармштадта» (5:2) 30-летний футболист отличился на 45+1-й минуте встречи с передачи Йозуа Киммиха. Этот гол стал 31-м для англичанина в текущем сезоне. До Кейна это достижение принадлежало Уве Зеелеру, который в свой первый год в Германии в сезоне-1963/64 забил 30 мячей.

Харри Кейн перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма» летом 2023 года, его контракт рассчитан на четыре года.