Кейн получил награду от IFFHS как лучший бомбардир 2023 года
Нападающий «Баварии» Харри Кейн стал обладателем награды лучшему бомбардиру высших дивизионов в 2023 году от Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
Нападающий «Баварии» Харри Кейн стал обладателем награды лучшему бомбардиру высших дивизионов в 2023 году от Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
В 2023 году Кейн забил 38 голов. 21 раз нападающий отличился в составе мюнхенской «Баварии» и 17 раз в составе английского «Тоттенхэма», за который выступал до перехода в немецкий клуб. Показатели рассчитывают из 100 лучших лиг мира.
Ближайшими преследователями Кейна стали нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе и форвард саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду. На их счету 34 гола.
Ранее Кейн побил рекорд чемпионата Германии по голам в дебютном сезоне. В матче 26-го тура Бундеслиги против «Дармштадта» (5:2) 30-летний футболист отличился на 45+1-й минуте встречи с передачи Йозуа Киммиха. Этот гол стал 31-м для англичанина в текущем сезоне. До Кейна это достижение принадлежало Уве Зеелеру, который в свой первый год в Германии в сезоне-1963/64 забил 30 мячей.
Харри Кейн перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма» летом 2023 года, его контракт рассчитан на четыре года.
«Я очень счастлив стать частью “Баварии”, это один из крупнейших клубов в мире, а я всегда говорил, что хочу соревноваться и проявлять себя на самом высоком уровне», — сказал Кейн.