СМИ: В Барселоне неизвестные мешали спать игрокам «ПСЖ»

16 апреля состоится ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ». Первая встреча, состоявшаяся в Париже неделей ранее, завершилась со счетом 3:2 в пользу каталонского клуба.

Как сообщает в соцсетях El Chiringuito TV, в ночь перед игрой группа лиц собралась у отеля, где находились игроки «ПСЖ». Они начали запускать салюты и взрывать петарды. По информации издания, ранее болельщики сине-гранатовых также прибыли к отелю и скандировали оскорбительные кричалки в адрес футболистов парижского клуба и, в частности, в адрес атакующего игрока Усмана Дембеле, который летом перешел из «Барселоны» в «ПСЖ».

Вероятно, это ответ за действия парижских болельщиков перед первой игрой. Рядом с отелем, где ночевали футболисты «Барселоны», также взрывали петарды и запускали фейерверк.

В Париже каталонцы победили «ПСЖ» впервые с 2017 года. Тогда испанцы в матче ⅛ финала Лиги чемпионов выиграли со счетом 6:1 и вышли в четвертьфинал по сумме двух встреч, проиграв первую игру со счетом 0:4. С тех пор команды встречались еще дважды. Обе встречи состоялись в рамках ⅛ финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021. Тогда по сумме двух матчей в следующую стадию прошли парижане, выиграв в первом матче в столице Каталонии со счетом 4:1 и сыграв вничью в ответной игре.