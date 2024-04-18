Полузащитник «Монако» Головин выбыл до конца сезона

По информации источника, у 27-летнего россиянина диагностировано растяжение связок голеностопа. Сообщается, что повреждение было получено на тренировке. На восстановление футболиста уйдет около пяти недель.

Таким образом, Головин не сможет помочь «Монако» в оставшихся матчах сезона. Монегаскам осталось провести шесть игр в чемпионате Франции.

В этом сезоне Головин провел за «Монако» 27 матчей, в которых забил шесть голов и сделал шесть результативных передач. Он четыре раза признавался лучшим игроком месяца в «Монако» по версии болельщиков.

«Монако» занимает третье место в чемпионате Франции, отставая от идущего вторым «Бреста» на один балл. В воскресенье, 21 апреля, команды сыграют между собой. Матч пройдет в Бресте на «Стад Франсис Ле Бле».