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16:31 (мск), источник: Sportmail.ru

Тебас назвал причины отсутствия в Ла Лиге автоматической системы определения гола

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас объяснил, почему не хочет внедрения автоматической системы определения гола в чемпионате Испании.

Барселона
РеалЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: AFP 2023
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«Это не идеальная технология, и это первая из причин. Но дело не только в этом: за сезон голы-фантомы случаются в трех-четырех случаях, и если добавить к этому тот факт, что она не совершенна, то стоимость ее использования очень высока. Это означает вложение от пяти до шести миллионов для двух категорий, чтобы использовать ее один раз и с сомнениями», — приводит слова Тебаса Marca.

Отмечается, что Тебас выступает за то, чтобы устанавливать больше камер, которые дадут полный обзор и помогут определить взятие ворот.

Ранее в центральном матче 32-го тура чемпионата Испании между «Реалом и Барселоной» на 28-й минуте встречи при счете 1:1 произошел спорный эпизод. Полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль пробил по воротам после подачи с углового. Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин остановил мяч, который мог пересечь линию ворот. Судья Сесар Сото Градо после консультаций с VAR принял решение не фиксировать взятие ворот, так как ни один повтор не давал оснований утверждать, что мяч полностью пересек линию.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что каталонский клуб может потребовать переигровки матча из-за фактической ошибки судей, если будет установлено, что мяч в воротах «Реала» побывал.

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Реал
3:2
Первый тайм: 1:1
Барселона
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