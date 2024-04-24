Тебас назвал причины отсутствия в Ла Лиге автоматической системы определения гола

«Это не идеальная технология, и это первая из причин. Но дело не только в этом: за сезон голы-фантомы случаются в трех-четырех случаях, и если добавить к этому тот факт, что она не совершенна, то стоимость ее использования очень высока. Это означает вложение от пяти до шести миллионов для двух категорий, чтобы использовать ее один раз и с сомнениями», — приводит слова Тебаса Marca.