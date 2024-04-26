В «Барселоне» определились с главным кандидатом на продажу

Как сообщает источник, после пяти сезонов, проведенных в клубе, спортивные результаты де Йонга не оправдали ожиданий, которые на него возлагали. «Барселона» уже пыталась продать голландского футболиста летом 2022 года, но тогда полузащитник не захотел уходить.

21 апреля Де Йонг получил травму в центральном матче 32-го тура Ла Лиги против «Реала». Ему диагностировали растяжение связок правой лодыжки. Ранее в нынешнем сезоне Френки де Йонг уже дважды получал похожие травмы.

Всего за клуб 26-летний футболист провел 213 матчей, в которых забил 17 голов и сделал 21 результативную передачу. Контракт де Йонга рассчитан до конца июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в €70 млн.

Ранее стало известно, что Хави останется на посту главного тренера «Барселоны», это подтвердил президент клуба Жоан Лапорта. Хави возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года. Под его руководством команда стала чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны.

В текущем сезоне «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от лидирующего «Реала» на 11 очков.