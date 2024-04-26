Восстановление Неймара после травмы идет быстрее, чем ожидалось

По информации источника, 32-летний футболист восстанавливается быстрее, чем ожидалось. Однако участие Неймара в составе сборной Бразилии на предстоящем Кубке Америки-2024, который пройдет в США с 20 июня по 14 июля, все еще остается под вопросом.

17 октября в матче отборочного этапа чемпионата мира 2026 года против команды Уругвая Неймар получил серьезную травму. У футболиста диагностировали разрыв крестообразной связки и мениска.

«Это очень грустный момент, худший момент. Я знаю, что я сильный, но сейчас мне понадобится поддержка семьи и друзей. Нелегко проходить через травму и операцию. Представьте, каково делать все это снова спустя четыре месяца после реабилитации», — написал Неймар в одной из своих соцсетей.

Неймар перешел из французского «ПСЖ» в «Аль-Хиляль» в августе 2023 года, контракт бразильца рассчитан на два года. В сезоне-2023/24 нападающий сыграл за «Аль-Хиляль» в трех матчах чемпионата Саудовской Аравии, в которых отметился тремя результативными передачами. Также он принял участие в двух матчах Лиги чемпионов АФК, где забил один гол.

<div class="mediaPollEmbed" data-id="ee93804d-e8c3-507b-b211-f78481ef3612" data-prerendered><noscript><section><h2>Опрос: подписки Mail.ru</h2><p>18 вопросов</p><form method="POST" action="https://media-poll.mail.ru/api/ee93804d-e8c3-507b-b211-f78481ef3612"><fieldset><legend>Как часто вы пользуетесь сервисом Облако Mail.ru?</legend><label><input type="radio" name="8143" value="30592"/>Использую каждый день</label><br/><label><input type="radio" name="8143" value="30593"/>Использую раз в 3-7 дней</label><br/><label><input type="radio" name="8143" value="30594"/>Использую раз в 1-2 недели</label><br/><label><input type="radio" name="8143" value="30897"/>Вообще не пользуюсь Облаком Mail.ru</label><br/></fieldset><button type="submit">Далее</button></form></section></noscript></div><script type="text/javascript">(function(){window.mediaPoll=window.mediaPoll||{};function renderEmbeds(){var embeds=document.querySelectorAll('.mediaPollEmbed');if(!embeds.length){return;}for(var i=0;i<embeds.length;i++){var embed=embeds[i];var uuid=embed.dataset.id;window.mediaPoll.render(uuid,embed);}}function loadEmbed(){var head=document.getElementsByTagName('head')[0];var script=document.createElement('script');script.type='text/javascript';script.defer=!0;script.async=!0;script.src='https://media-poll.mail.ru/-/1713798425235/embed/main.js';script.onload=renderEmbeds;if(!window.mediaPoll.appended){head.appendChild(script);window.mediaPoll.appended=!0;}}if(window.mediaPoll.appended){renderEmbeds();}else{if(window.opera=='[object Opera]'&&!document.addEventListener){window.attachEvent('onload',loadEmbed);}else{document.addEventListener('DOMContentLoaded',loadEmbed,!1);}if(document.readyState !== 'loading'){loadEmbed();}}})();</script> Во время загрузки произошла ошибка.