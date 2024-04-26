Восстановление Неймара после травмы идет быстрее, чем ожидалось
Нападающий «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймар начал заключительную фазу восстановления после травмы колена, сообщает Gazetaesportiva.
Нападающий «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймар начал заключительную фазу восстановления после травмы колена, сообщает Gazetaesportiva.
По информации источника, 32-летний футболист восстанавливается быстрее, чем ожидалось. Однако участие Неймара в составе сборной Бразилии на предстоящем Кубке Америки-2024, который пройдет в США с 20 июня по 14 июля, все еще остается под вопросом.
17 октября в матче отборочного этапа чемпионата мира 2026 года против команды Уругвая Неймар получил серьезную травму. У футболиста диагностировали разрыв крестообразной связки и мениска.
«Это очень грустный момент, худший момент. Я знаю, что я сильный, но сейчас мне понадобится поддержка семьи и друзей. Нелегко проходить через травму и операцию. Представьте, каково делать все это снова спустя четыре месяца после реабилитации», — написал Неймар в одной из своих соцсетей.
Неймар перешел из французского «ПСЖ» в «Аль-Хиляль» в августе 2023 года, контракт бразильца рассчитан на два года. В сезоне-2023/24 нападающий сыграл за «Аль-Хиляль» в трех матчах чемпионата Саудовской Аравии, в которых отметился тремя результативными передачами. Также он принял участие в двух матчах Лиги чемпионов АФК, где забил один гол.