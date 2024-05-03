Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Тулуза
Монпелье
Футбол. Зарубежный
21:30
Хоффенхайм
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
21:45
Торино
Болонья
Футбол. Зарубежный
22:00
Лутон Таун
Эвертон
Футбол. Зарубежный
22:00
Хетафе
Атлетик
Футбол. Зарубежный
22:00
Ланс
Лорьян
Футбол. Еврокубки
2.05
Марсель
Аталанта
Футбол. Еврокубки
2.05
Рома
Байер
Футбол. Еврокубки
2.05
Астон Вилла
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
2.05
Фиорентина
Брюгге
Футбол. Зарубежный
2.05
Челси
Тоттенхэм Хотспур
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
2.05
Челси
Тоттенхэм Хотспур
28.04
Ноттингем Форест
Манчестер Сити
28.04
Тоттенхэм Хотспур
Арсенал
28.04
Борнмут
Брайтон
27.04
Астон Вилла
Челси
27.04
Эвертон
Брентфорд
27.04
Вулверхэмптон
Лутон Таун
27.04
Фулхэм
Кристал Пэлас
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
08:56 (мск), источник: Sportmail.ru

«Ливерпуль» гарантировал себе место в Лиге чемпионов

«Ливерпуль» за три тура до окончания чемпионата Англии гарантировал себе путевку в Лигу чемпионов на сезон-2024/25.

Ливерпуль
Тоттенхэм ХотспурЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: AP 2023

В перенесенном матче 26-го тура АПЛ «Тоттенхэм» уступил «Челси» (0:2) и лишился математических шансов на попадание в топ-3. Таким образом, идущий на третьем месте «Ливерпуль» точно не опустится ниже четвертого места, которое дает место в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Ливерпуль» пропустил текущий розыгрыш Лиги чемпионов, так как в прошлом сезоне занял в АПЛ лишь пятое место. До этого мерсисайдцы играли в ЛЧ на протяжении шести сезонов подряд и трижды выходили в финал турнира. В 2019 году «Ливерпуль» стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финал «Тоттенхэм» (2:0).

Ранее места в Лиге чемпионов гарантировали себе «Арсенал» и «Манчестер Сити». Четвертую путевку в групповой этап турнира разыграют между собой «Астон Вилла» и «Тоттенхэм». На данный момент «шпоры» отстают от бирмингемцев на семь очков, имея при этом одну игру в запасе.

«Ливерпуль» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Арсенала» на пять очков. Следующий матч команда Юргена Клоппа проведет в воскресенье, 5 мая, дома против «Тоттенхэма».

Во время загрузки произошла ошибка.
Челси
2:0
Первый тайм: 1:0
Тоттенхэм Хотспур
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь