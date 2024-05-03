«Ливерпуль» гарантировал себе место в Лиге чемпионов

В перенесенном матче 26-го тура АПЛ «Тоттенхэм» уступил «Челси» (0:2) и лишился математических шансов на попадание в топ-3. Таким образом, идущий на третьем месте «Ливерпуль» точно не опустится ниже четвертого места, которое дает место в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Ливерпуль» пропустил текущий розыгрыш Лиги чемпионов, так как в прошлом сезоне занял в АПЛ лишь пятое место. До этого мерсисайдцы играли в ЛЧ на протяжении шести сезонов подряд и трижды выходили в финал турнира. В 2019 году «Ливерпуль» стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финал «Тоттенхэм» (2:0).

Ранее места в Лиге чемпионов гарантировали себе «Арсенал» и «Манчестер Сити». Четвертую путевку в групповой этап турнира разыграют между собой «Астон Вилла» и «Тоттенхэм». На данный момент «шпоры» отстают от бирмингемцев на семь очков, имея при этом одну игру в запасе.

«Ливерпуль» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Арсенала» на пять очков. Следующий матч команда Юргена Клоппа проведет в воскресенье, 5 мая, дома против «Тоттенхэма».