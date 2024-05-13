Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:30
Лечче
Удинезе
Футбол. Зарубежный
21:45
Фиорентина
Монца
Футбол. Зарубежный
22:00
Астон Вилла
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
22:00
Барселона
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
12.05
Бетис
Альмерия
Футбол. Зарубежный
12.05
Клермон Фут
Лион
Футбол. Зарубежный
12.05
Марсель
Лорьян
Футбол. Зарубежный
12.05
Монпелье
Монако
Футбол. Зарубежный
12.05
Нант
Лилль
Футбол. Зарубежный
12.05
ПСЖ
Тулуза
Футбол. Зарубежный
12.05
Ренн
Ланс
Футбол. Зарубежный
12.05
Страсбур
Метц
Все события
Футбол. Франция. Лига 1. Последние результаты
12.05
Марсель
Лорьян
12.05
Ренн
Ланс
12.05
ПСЖ
Тулуза
12.05
Нант
Лилль
12.05
Монпелье
Монако
12.05
Страсбур
Метц
12.05
Клермон Фут
Лион
10.05
Ницца
Гавр
Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
10:46 (мск), источник: Sportmail.ru

Луис Энрике: Было честью тренировать Мбаппе — он идеален

10 мая Килиан Мбаппе объявил об уходе из «Пари Сен-Жермен».

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
Источник: Соцсети

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о нападающем Килиане Мбаппе после матча 33-го тура чемпионата Франции с «Тулузой» (1:3). Мбаппе проводил последний домашний матч за клуб.

«Для меня было честью тренировать Килиана Мбаппе. Он всегда был идеален — ролевая модель. Не могу сказать ничего плохого о нем. У меня к нему нет ни одной претензии. Его поведение было просто превосходным», — приводит слова испанского специалиста Canal+.

«ПСЖ» досрочно обеспечил себе победу в чемпионате Франции. Столичный клуб завоевал национальный титул в 12-й раз в истории и третий раз подряд. За тур до окончания чемпионата Франции «Монако», за который играет российский полузащитник Александр Головин, гарантировал себе второе место и участие в Лиге чемпионов на следующий сезон.

25-летний Мбаппе выступает за «ПСЖ» с лета 2017 года. В составе команды футболист стал пятикратным чемпионом Франции, трехкратным обладателем кубка и суперкубка страны, дважды победил в Кубке лиги. До этого игрок выступал за «Монако», вместе с которым также выиграл чемпионат Франции. Вместе со сборной Франции Мбаппе выиграл чемпионат мира 2018 года в России и завоевал серебряную медаль мирового первенства 2022 года в Катаре, на котором стал лучшим бомбардиром с восемью голами.

15 февраля агентство RMC Sport сообщило, что Мбаппе покинет ПСЖ по окончании нынешнего сезона. Отмечалось, что игрок сообщил о своем решении президенту французского клуба. По информации испанского издания Marca, Мбаппе имеет соглашение с мадридским «Реалом». Игрок присоединится к чемпионам Испании летом 2024 года в статусе свободного агента.

Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь