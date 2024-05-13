Луис Энрике: Было честью тренировать Мбаппе — он идеален

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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о нападающем Килиане Мбаппе после матча 33-го тура чемпионата Франции с «Тулузой» (1:3). Мбаппе проводил последний домашний матч за клуб.

«Для меня было честью тренировать Килиана Мбаппе. Он всегда был идеален — ролевая модель. Не могу сказать ничего плохого о нем. У меня к нему нет ни одной претензии. Его поведение было просто превосходным», — приводит слова испанского специалиста Canal+.

«ПСЖ» досрочно обеспечил себе победу в чемпионате Франции. Столичный клуб завоевал национальный титул в 12-й раз в истории и третий раз подряд. За тур до окончания чемпионата Франции «Монако», за который играет российский полузащитник Александр Головин, гарантировал себе второе место и участие в Лиге чемпионов на следующий сезон.

25-летний Мбаппе выступает за «ПСЖ» с лета 2017 года. В составе команды футболист стал пятикратным чемпионом Франции, трехкратным обладателем кубка и суперкубка страны, дважды победил в Кубке лиги. До этого игрок выступал за «Монако», вместе с которым также выиграл чемпионат Франции. Вместе со сборной Франции Мбаппе выиграл чемпионат мира 2018 года в России и завоевал серебряную медаль мирового первенства 2022 года в Катаре, на котором стал лучшим бомбардиром с восемью голами.