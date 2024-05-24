С руководителей «Барселоны» сняты обвинения во взяточничестве

В период с 2001 по 2018 года бывший вице-президент судейского комитета Испании Хосе Мария Энрикес Негрейра получил от сине-гранатовых в общей сложности 7,5 млн евро за консультационные услуги. Компания Негрейры перед матчами передавала в офис клуба конверты, в которых были письменные отчеты и видео с анализом профиля арбитра, который должен был судить следующий матч.

Позиция Антикоррупционной прокуратурой и стороны защиты заключалась в том, что Негрейра не имел статуса государственного служащего, поэтому действия клуба нельзя расценивать как взяточничество. Суд согласился с этими аргументами и принял решение аннулировать обвинение во взяточничестве. Таким образом, президент «Барселоны» Жоан Лапорта, а также его предшественники на этом посту Жозеп Бартомеу и Сандро Россель не будут привлечены к ответственности.

«Барселона» выразила удовлетворение принятым решением:

— «Барселона» выражает удовлетворение по поводу решения, вынесенного сегодня Апелляционным судом Барселоны, поскольку оно подтверждает позицию, защищаемую клубом, и исключает гипотезу предполагаемого преступления, связанного со взяточничеством. Мы уверены, что через правосудие можно будет окончательно прояснить предмет жалобы и доказать абсолютную невиновность клуба, — говорится в заявлении клуба.

В случае, если бы руководителей «Барселоны» признали виновными, клуб мог быть лишен права играть в еврокубках.