Хави уволен с поста главного тренера «Барселоны»
«Барселона» официально уволила Хави с поста главного тренера команды.
«Барселона» официально уволила Хави с поста главного тренера команды.
— «Барселона» благодарит Хави за его работу в качестве тренера, которая прекрасно дополняет его карьеру игрока и капитана команды. Клуб желает ему удачи в дальнейшей карьере, — сказано в официальном заявлении клуба.
По информации журналиста Фабрицио Романо, новым главным тренером команды станет бывший наставник «Баварии» и сборной Германии Ханс-Дитер Флик.
Хави возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года. Под его руководством команда провела 141 матч, в которых одержала 89 побед при 23 ничьих и 29 поражениях. В сезоне-2022/23 Хави выиграл с каталонцами Ла Лигу и Суперкубок Испании. В сентябре 2023 года «Барселона» продлила с ним контракт до конца сезона-2024/25.
«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от мадридского «Реала» на 12 очков. Заключительный матч сезона под руководством Хави каталонцы проведут в воскресенье, 26 мая, на выезде против «Севильи».