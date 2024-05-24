Хави уволен с поста главного тренера «Барселоны»

— «Барселона» благодарит Хави за его работу в качестве тренера, которая прекрасно дополняет его карьеру игрока и капитана команды. Клуб желает ему удачи в дальнейшей карьере, — сказано в официальном заявлении клуба.

По информации журналиста Фабрицио Романо, новым главным тренером команды станет бывший наставник «Баварии» и сборной Германии Ханс-Дитер Флик.

Хави возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года. Под его руководством команда провела 141 матч, в которых одержала 89 побед при 23 ничьих и 29 поражениях. В сезоне-2022/23 Хави выиграл с каталонцами Ла Лигу и Суперкубок Испании. В сентябре 2023 года «Барселона» продлила с ним контракт до конца сезона-2024/25.