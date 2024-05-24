Тен Хага уволят из «Ман Юнайтед» после финала Кубка Англии
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг будет уволен после финала Кубка Англии с «Манчестер Сити». Об этом сообщает The Guardian.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг будет уволен после финала Кубка Англии с «Манчестер Сити». Об этом сообщает The Guardian.
Решающий матч Кубка Англии состоится в субботу, 25 мая, на стадионе «Уэмбли».
По информации источника, решение об увольнении тен Хага уже принято. 54-летний специалист покинет клуб даже в случае победы в Кубке Англии.
Тен Хаг возглавил «Манчестер Юнайтед» в мае 2022 года. В этом сезоне под его руководством манкунианцы заняли восьмое место, что стало худшим результатом клуба в чемпионате с 1990 года. Если «Юнайтед» не удастся завоевать Кубок Англии, то «красные дьяволы» пропустят следующий еврокубковый сезон.
Ранее сообщалось, что в качестве потенциальных кандидатов на пост главного тренера клуб рассматривает Томаса Тухеля, Маурисио Почеттино, Кирана Маккенну, Грэма Поттера и Томаса Франка.