Тен Хага уволят из «Ман Юнайтед» после финала Кубка Англии

По информации источника, решение об увольнении тен Хага уже принято. 54-летний специалист покинет клуб даже в случае победы в Кубке Англии.

Тен Хаг возглавил «Манчестер Юнайтед» в мае 2022 года. В этом сезоне под его руководством манкунианцы заняли восьмое место, что стало худшим результатом клуба в чемпионате с 1990 года. Если «Юнайтед» не удастся завоевать Кубок Англии, то «красные дьяволы» пропустят следующий еврокубковый сезон.