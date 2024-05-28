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10:16 (мск), источник: Sportmail.ru

Сын Месси босиком раскатал на поле сына Суареса: видео

В сети появилось видео футбольной дуэли сыновей аргентинской звезды Лионеля Мессии уругвайского форварда Луиса Суареса.

Матео Месси и Бенхамин Суарес вышли на поле в перерыве матча регулярного чемпионата МЛС между «Интер Майами» и «Ди Си Юнайтед» (1:0). Дети знаменитых футболистов играли босиком. Победа в противостоянии осталась за восьмилетним Матео, который уже в столь юном возрасте демонстрирует отличные навыки обращения с футбольным мячом.

У Лионеля Месси и его жены Антонеллы Рокуццо есть трое сыновей: 11-летний Тьяго, восьмилетний Матео и пятилетний Чиро. Тьяго и Матео уже заиграны за детские команды «Интер Майами» своих возрастов. При этом Матео, в отличие от отца, является правшой и болеет за мадридский «Реал». Он на два года младше сына Луиса Суареса.

«Интер Майами» возглавляет турнирную таблицу регулярного чемпионата МЛС, опережая ближайшего преследователя в лице «Цинциннати» на один балл. Следующий матч команда Херардо Мартино проведет в четверг, 30 мая, дома против «Атланты Юнайтед».

В этом сезоне Месси провел 10 матчей в МЛС, в которых забил 10 мячей и сделал 13 результативных передач. 36-летний аргентинец является самым результативным игроком лиги по системе «гол+пас».

На счету Суареса 14 матчей, в которых забил 11 мячей и сделал пять результативных передач. 37-летний уругваец занимает второе место в списке лучших бомбардиров турнира.

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