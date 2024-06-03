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21:14 (мск), источник: Sportmail.ru

Мбаппе удалил упоминания о «ПСЖ» из профилей в соцсетях

25-летний нападающий Килиан Мбаппе выступал за «ПСЖ» с августа 2017 года.

ПСЖ
РеалЧемпионат Франции: таблица и календарь
Источник: Reuters

Французский нападающий Килиан Мбаппе убрал из описания профилей в своих социальных сетях упоминания о том, что является игроком «ПСЖ».

Контракт нападающего с клубом истек по окончании сезона-2023/24. 2 июня известный инсайдер Фабрицио Романо заявил, что Килиан уже подписал контракт с «Реалом». Пока не было официальных заявлений о переходе француза в мадридский клуб.

В составе «ПСЖ» футболист стал пятикратным чемпионом Франции, трехкратным обладателем кубка и суперкубка страны, дважды победил в Кубке лиги. Также игрок выступал за «Монако», вместе с которым выиграл чемпионат Франции.

В составе национальной сборной Мбаппе выиграл чемпионат мира 2018 года в России и завоевал серебряную медаль мирового первенства 2022 года в Катаре, на котором стал лучшим бомбардиром, забив восемь голов. В 2021 году вместе со сборной Франции форвард стал победителем Лиги наций.

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