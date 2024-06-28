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11:58 (мск), источник: Sportmail.ru

Начо объяснил решение покинуть мадридский «Реал»

Защитник сборной Испании и бывший капитан «Реала» Начо Фернандес рассказал о причинах ухода из мадридского клуба.

РеалЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: Reuters

«Мы все стареем. В январе мне исполнится 34 года. Всегда понимал, что хочу завершить карьеру в клубе на хорошей ноте, и я думаю, что сейчас лучший способ сделать это. Меня поддержал тренер и президент клуба. Это было важно. Я сомневался все эти месяцы, потому что покидаю свой дом, я покидаю место, где провел всю свою жизнь. Я бы солгал вам, если бы сказал, что это было легкое решение. Я провел много бессонных ночей. Экономический аспект очень важен. Нужно делать то, что лучше для твоей семьи. У меня был выбор между “Реалом”, МЛС и Саудовской Аравией», — приводит слова Начо COPE.

Ранее «Реал» на официальном сайте объявил об уходе Начо из клуба.

Начо — воспитанник «Реала» и самый титулованный футболист в его истории. Вместе с командой он завоевал 26 трофеев. Фернандес — один из пяти футболистов, которым шесть раз удавалось выиграть Лигу чемпионов. Помимо Начо, шесть раз в главном еврокубковом турнире побеждали Франсиско Хенто, Тони Кроос, Дани Карвахаль и Лука Модрич.

Испанский защитник продолжит карьеру в саудовском клубе «Аль-Кадисия».

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