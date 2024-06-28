Начо объяснил решение покинуть мадридский «Реал»

«Мы все стареем. В январе мне исполнится 34 года. Всегда понимал, что хочу завершить карьеру в клубе на хорошей ноте, и я думаю, что сейчас лучший способ сделать это. Меня поддержал тренер и президент клуба. Это было важно. Я сомневался все эти месяцы, потому что покидаю свой дом, я покидаю место, где провел всю свою жизнь. Я бы солгал вам, если бы сказал, что это было легкое решение. Я провел много бессонных ночей. Экономический аспект очень важен. Нужно делать то, что лучше для твоей семьи. У меня был выбор между “Реалом”, МЛС и Саудовской Аравией», — приводит слова Начо COPE.