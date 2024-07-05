Источник: Де Брейне достиг договоренности с саудовским клубом

Как сообщает инсайдер Руди Галетти, 33-летний Кевин Де Брейне достиг устного соглашения с «Аль-Иттихадом», дав клубу свое согласие на трансфер. По данным источника, «Сити» готов отпустить бельгийца, и теперь клубам необходимо согласовать сумму трансфера.

За «Аль-Иттихад» выступают такие игроки, как Карим Бензема, Н'Голо Канте и Фабиньо.

Недавно Де Брейне прокомментировал слухи о возможном переходе в клуб из Саудовской Аравии словами: «У меня более чем достаточно денег».

В сезоне-2023/24 Де Брейне отметился 6 голами и 18 результативными передачами в 26 матчах «Сити» во всех турнирах.