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14:55 (мск), источник: Sportmail.ru

Источник: Де Брейне достиг договоренности с саудовским клубом

Контракт Кевина Де Брейне с «Манчестер Сити» истекает летом 2025 года.

Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: Reuters

Как сообщает инсайдер Руди Галетти, 33-летний Кевин Де Брейне достиг устного соглашения с «Аль-Иттихадом», дав клубу свое согласие на трансфер. По данным источника, «Сити» готов отпустить бельгийца, и теперь клубам необходимо согласовать сумму трансфера.

За «Аль-Иттихад» выступают такие игроки, как Карим Бензема, Н'Голо Канте и Фабиньо.

Недавно Де Брейне прокомментировал слухи о возможном переходе в клуб из Саудовской Аравии словами: «У меня более чем достаточно денег».

В сезоне-2023/24 Де Брейне отметился 6 голами и 18 результативными передачами в 26 матчах «Сити» во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 50 млн евро.

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