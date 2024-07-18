Мама Мбаппе: Килиан не жалеет, что раньше не перешел в «Реал»

«Нет, никаких сожалений нет. Когда ты родился в Париже и вырос в Бонди, игра на “Парк де Пренс” — это событие. Килиан никогда не лгал. Он всегда говорил президенту, что однажды перейдет в “Реал” Мадрид. Конечно, когда это происходит, все становится сложным. Но если бы не Мадрид, он никогда бы не покинул Париж. Это было нелегко, но никаких сожалений нет, только большие эмоции. Это было очень, очень трудно для Килиана, это точно. Но это не на заводе. Когда ты футболист и зарабатываешь столько денег, ты не имеешь права на моменты, когда у тебя что-то не получается», — приводит слова Ламари AS.