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11:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Мама Мбаппе: Килиан не жалеет, что раньше не перешел в «Реал»

Файза Ламари, мать Килиана Мбаппе, ответила на вопрос, сожалеет ли ее сын о том, что не стал игроком «Реала» два года назад.

ПСЖ
РеалЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: AFP 2023

«Нет, никаких сожалений нет. Когда ты родился в Париже и вырос в Бонди, игра на “Парк де Пренс” — это событие. Килиан никогда не лгал. Он всегда говорил президенту, что однажды перейдет в “Реал” Мадрид. Конечно, когда это происходит, все становится сложным. Но если бы не Мадрид, он никогда бы не покинул Париж. Это было нелегко, но никаких сожалений нет, только большие эмоции. Это было очень, очень трудно для Килиана, это точно. Но это не на заводе. Когда ты футболист и зарабатываешь столько денег, ты не имеешь права на моменты, когда у тебя что-то не получается», — приводит слова Ламари AS.

16 июля Килиан Мбаппе был официально представлен в качестве игрока «Реала». Француз першел в мадридский клуб из «ПСЖ» в статусе свободного агента. Контракт игрока с «Реалом» рассчитан до лета 2029 года.

Летом 2022 года были слухи о том, что Мбаппе перейдет в «Реал», но нападающий остался в «ПСЖ», подписав новый контракт с клубом.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимсоть Килиана Мбаппе в 180 миллионов евро.

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