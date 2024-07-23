Гвардиола заявил, что Де Брейне не покинет «Ман Сити» этим летом

«Кевин не уйдет. Конечно, до последнего дня трансферного окна могут произойти подписания, я не исключаю, что у нас появятся новички. Тем не менее, думаю, что с вероятностью 85−90 процентов состав нашей команды не изменится.



Я чувствую себя комфортно, потому что тех людей, которые у нас есть в составе, трудно заменить, а качество у нас есть. Если до конца трансферного окна кого-то захотят купить и они уйдут, тогда мы будем что-то решать», — приводит слова Гвардиолы Daily Mail.