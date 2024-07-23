Гвардиола заявил, что Де Брейне не покинет «Ман Сити» этим летом
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что бельгийский полузащитник Кевин Де Брейне не уйдет из команды этим летом.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что бельгийский полузащитник Кевин Де Брейне не уйдет из команды этим летом.
«Кевин не уйдет. Конечно, до последнего дня трансферного окна могут произойти подписания, я не исключаю, что у нас появятся новички. Тем не менее, думаю, что с вероятностью 85−90 процентов состав нашей команды не изменится.
Я чувствую себя комфортно, потому что тех людей, которые у нас есть в составе, трудно заменить, а качество у нас есть. Если до конца трансферного окна кого-то захотят купить и они уйдут, тогда мы будем что-то решать», — приводит слова Гвардиолы Daily Mail.
Контракт Де Брейне с «Манчестер Сити» истекает летом 2025 года. Ранее в СМИ писали, что 33-летний футболист достиг устного соглашения с «Аль-Иттихадом», дав клубу свое согласие на трансфер. Отмечалось, что «Сити» готов отпустить бельгийца, и теперь клубам необходимо согласовать сумму трансфера.
Ранее Де Брейне прокомментировал слухи о возможном переходе в клуб из Саудовской Аравии словами: «У меня более чем достаточно денег».
Кевин Де Брейне перешел в «Манчестер Сити» в 2015 году. За это время он принял участие в 378 матчах во всех турнирах, в которых отметился 102 голами и 168 голевыми передачами. Ранее бельгиец выступал за «Генк», «Челси», «Вердер» и «Вольфсбург».