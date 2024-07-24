Текущие события
Футбол. Еврокубки
18:00
Струга
Пюник
Футбол. Еврокубки
19:00
Рига
Шленск
Футбол. Еврокубки
20:00
Динамо Бт
Дечич
Футбол. Еврокубки
20:30
ПАОК
Борац Б-Л
Футбол. Еврокубки
21:00
Лудогорец
Динамо Мн
Футбол. Еврокубки
21:00
АЕК
Интер Э
Футбол. Еврокубки
21:15
Целе
Слован Бр
Футбол. Еврокубки
21:45
Клифтонвилл
Ауда
Футбол. Еврокубки
23.07
Шэмрок Роверс
Спарта П
Футбол. Еврокубки
23.07
Виртус
Флора
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
19.05
Лутон Таун
Фулхэм
19.05
Кристал Пэлас
Астон Вилла
19.05
Брайтон
Манчестер Юнайтед
19.05
Челси
Борнмут
19.05
Бернли
Ноттингем Форест
19.05
Шеффилд Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
19.05
Арсенал
Эвертон
19.05
Брентфорд
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
10:46 (мск), источник: Спорт Mail

«Манчестер Сити» проиграл «Селтику», пропустив четыре мяча

«Манчестер Сити» уступил «Селтику» (3:4) в первом предсезонном матче.

Манчестер Сити
СелтикЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: Reuters

Встреча прошла в городе Чапел-Хилл (штат Северная Каролина). У «Селтика» дублем отметился Николас-Геррит Кюн (13', 36'), еще по одному мячу забили Кего Фурухаси (44') и Луис Пальма (68'). У «Манчестер Сити» забивали Оскар Бобб (33'), Максимо Перроне (46') и Эрлинг Холанд (57').

Тренерский штаб «Манчестер Сити» выставил на эту игру экспериментальный состав. Из игроков основной обоймы помимо Холанда в матче приняли участие лишь Эдерсон и Джек Грилиш.

«Это было непросто, ведь у нас столько молодых игроков. Многое из того, что я сегодня увидел, можно расценивать как нечто позитивное. Мы создавали моменты, но соперники были быстры и хороши. Через такое лучше проходить в предсезонке, будем готовиться дальше», — сказал после матча главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола.

В ходе предсезонного турне по США у «Манчестер Сити» также запланированы товарищеские встречи с «Миланом» (28 июля), «Барселоной» (31 июля) и «Челси» (4 августа). Новый сезон «горожане» откроют 10 августа матчем за Суперкубок Англии против «Манчестер Юнайтед».

Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь