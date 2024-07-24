«Манчестер Сити» проиграл «Селтику», пропустив четыре мяча

Встреча прошла в городе Чапел-Хилл (штат Северная Каролина). У «Селтика» дублем отметился Николас-Геррит Кюн (13', 36'), еще по одному мячу забили Кего Фурухаси (44') и Луис Пальма (68'). У «Манчестер Сити» забивали Оскар Бобб (33'), Максимо Перроне (46') и Эрлинг Холанд (57').

«Это было непросто, ведь у нас столько молодых игроков. Многое из того, что я сегодня увидел, можно расценивать как нечто позитивное. Мы создавали моменты, но соперники были быстры и хороши. Через такое лучше проходить в предсезонке, будем готовиться дальше», — сказал после матча главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола.