«Барселона» не зарегистрировала Ольмо за три дня до старта Ла Лиги

Как сообщает источник, главный тренер каталонского клуба Ханс-Дитер Флик не знает будут ли доступны в матче 1-го тура Ла Лиги против «Валенсии» новичок Дани Ольмо, а также Иньиго Мартинес, Пабло Торре, Пау Виктор и Алекс Валле.
Ранее «Барселона» смогла зарегистрировать защитников Эрика Гарсию и Клемана Лангле, а также полузащитника Ансу Фати. Все они вернулись в команду в этом сезоне после аренды в «Жироне», «Астон Вилле» и «Брайтоне». Последние двое зарегистрированы формально, так как клуб планирует продать обоих футболистов, чтобы получить деньги для регистрации игроков.
Согласно регламенту футболист может сыграть, даже если будет зарегистрирован за пять минут до начала матча. Однако клуб не отправит игрока в поездку на матч если нет уверенности в том, что он сможет принять участие в игре. Проблемой для каталонского клуба остаются финансы, которых не хватает для регистрации футболистов. Поможет продажа Хулиана Араухо за €10 млн в английский «Борнмут», сделку планируют завершить сегодня днем. А также уход на этой неделе Лангле и Витора Роке.