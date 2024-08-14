«Барселона» не зарегистрировала Ольмо за три дня до старта Ла Лиги

Согласно регламенту футболист может сыграть, даже если будет зарегистрирован за пять минут до начала матча. Однако клуб не отправит игрока в поездку на матч если нет уверенности в том, что он сможет принять участие в игре. Проблемой для каталонского клуба остаются финансы, которых не хватает для регистрации футболистов. Поможет продажа Хулиана Араухо за €10 млн в английский «Борнмут», сделку планируют завершить сегодня днем. А также уход на этой неделе Лангле и Витора Роке.